Tutto pronto per la XIII edizione del Trophee Grimaldi, prima tappa del 40° Campionato Invernale West Liguria

Come ormai da tradizione partirà venerdì il Trophee Grimaldi per le imbarcazioni d’altura.

"Questa bellissima regata costiera unisce tre Circoli della zona mettendo in rilievo la cooperazione e le possibilità del nostro territorio: Yacht Club Sanremo, Yacht Club di Monaco e Yacht Club Cala del Forte offrono, infatti, delle splendide location per lo sviluppo della nautica sostenibile, ovvero della vela. Considerate le condizioni meteorologiche impegnative, a causa dei forti venti che spireranno da ovest, non sarà senz’altro una regata semplice.

Si prende il via venerdì 27 ottobre con la Sanremo Cala del Forte, il nuovo marina di Ventimiglia dove i regatanti verranno accolti da una festa che si terrà davanti alla sede del Club. Sabato Cala del Forte -Monaco con arrivo nel pomeriggio ed una meravigliosa cena che accoglierà i regatanti, presso lo Yacht Club di Monaco. Domenica Monaco-Sanremo: al termine della regata avrà luogo la premiazione presso la sede dello Yacht Club Sanremo.

Una flotta di ben 55 barche, molte delle quali di notevole importanza: una su tutte il Tuiga del Principe Alberto, una splendida imbarcazione del 1908. Visto il numero importante di iscritti è senz’altro un bellissimo inizio per questa prima tappa del 40° Campionato Invernale West Liguria".