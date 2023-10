Serie A 2023, Dolcedo ospita la finale di ritorno: in campo Pallapugno Imperiese e Nocciole Marchisio Cortemilia

La finale di ritorno per la serie A 2023 di pallapugno è in programma sabato 28 ottobre alle 14:30 , allo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo: Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese e Nocciole Marchisio Cortemilia si sfideranno agli ordini degli arbitri Salvetto, Montanaro e Grasso. Sarà nuovamente Raviola contro Vacchetto, con quest'ultimo che ha vinto la sfida d'andata per 11-8.

I cancelli dell'impianto saranno aperti dalle 11 e non sarà possibile parcheggiare in via Ciancergo e nel parcheggio antistante lo sferisterio. Imperiese ha così messo a disposizione un sistema di bus-navetta che partiranno da zona Borelli e trasporteranno il pubblico allo sferisterio. E', inoltre, previsto l'arrivo di un pullman di tifosi in arrivo da Cuneo, con tappa a Mondovì.