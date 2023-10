L'Atletica Vallecrosia festeggia i 40 anni con una staffetta non competitiva allo Zaccari (Foto)

Al campo Zaccari a Camporosso andrà in scena la "Staffetta dei 40", che prevede 16 chilometri in quattro ed è aperta a tutti: atleti, ex atleti e amanti della disciplina sportiva. Prenderà il via alle 9 e sarà organizzata in 40 giri (uno per ogni anno) suddivisi in quattro frazioni (1km, 3km, 5km, 7km). "Si festeggerà l'anniversario della nascita dell'Atletica Vallecrosia e della pista di atletica correndo" - fa sapere l'Atletica Vallecrosia - "Per rispecchiare lo spirito societario che da sempre apre le porte ad atleti di qualsiasi età, abbiamo proposto di comporre squadre possibilmente con un ragazzino under 16 e una donna. Ogni squadra sceglierà il proprio nome, che verrà apposto sul pettorale in ricordo per chi volesse conservarlo. Teniamo a sottolineare che si tratta di una staffetta mista non competitiva, il cui scopo è omaggiare l'anniversario dell'Asd che coincide anche con quello della pista di atletica con divertimento e sana sportività. Si contano 25 squadre iscritte da quattro persone ognuna, dunque, calpesteranno la pista un centinaio di persone circa, oltre al pubblico. Per noi questi numeri sono già un successo!".

L'evento, che ha il patrocinio dei comuni di Camporosso e Vallecrosia, proseguirà con un pranzo. "A seguire vi sarà un pranzo tutti insieme al Palabigauda" - dice l'Atletica Vallecrosia - "Dalle 12:30 il pranzo, che verrà preparato dallo chef Luca Muratore, sarà servito al Palatenda di Bigauda ai partecipanti della staffetta, agli atleti, ex atleti, dirigenti e agli amici dell'Atletica Vallecrosia. Sarà una grande festa. Si ringraziano i comuni di Vallecrosia e Camporosso per la concessione del patrocinio gratuito, tutti i negozianti, associazioni e aziende che hanno contribuito fornendo gadget e premi, la Croce Azzurra Misericordie di Vallecrosia per l'assistenza sanitaria e tutti i volontari impiegati sul campo e dietro le quinte".

L'Atletica Vallecrosia è stata fondata nel lontano 1983. Negli anni ha instaurato durature collaborazioni con le scuole e si è dedicata soprattutto alla promozione dell'atletica tra i più giovani ottenendo anche risultati di rilievo nazionale ed internazionale. Attualmente si occupa di atleti di età adulta, mentre lo sviluppo del settore giovanile è delegato per ragioni logistiche e organizzative all'Asd Atletica 2000 Bordighera, associazione con la quale comunque collabora attivamente. Il rapporto positivo di queste due associazioni è percepibile nelle squadre della staffetta: dove padri e figli, gli uni tesserati dell'Atletica Vallecrosia gli altri dell'Atletica 2000 Bordighera, si metteranno in gioco assieme unendo le loro forze. In totale le due associazioni contano circa 150 tesserati.