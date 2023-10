La Ginnastica Riviera dei Fiori a Quiliano per la prova regionale del Torneo Winter Club

Altro intenso fine settimana di gare per la sezione ritmica della Ginnastica Riviera dei Fiori che, dopo il 5° posto nel Campionato Regionale Gold Allieve ottenuto da Sofia Pugache (domenica 15 ottobre a Genova) e la qualificazione per la finale di zona tecnica Liguria, PiemonteValle d’Aosta e Lombardia in programma ad Arcore (MI) il 4 e 5 novembre prossimi, è scesa in pedana domenica scorsa a Quiliano per la prova regionale del Torneo Winter Club.

E' una gara di recente introduzione nel programma tecnico del settore silver della FederGinnastica, prevede la sola classifica di rappresentativa, con la somma dei punteggi di tutti i piccoli attrezzi della ritmica (corpo libero, fune, palla, cerchio, clavette e nastro) eseguiti da squadre composte da 3/6 ginnaste.

Tre le squadre scese in pedana, con risultati che hanno soddisfatto i tecnici della sezione presenti in campo gara, Monia Stabile, Alice e Lorenza Frascarelli e Vittoria Arieta. Primo podio di giornata ottenuto nel livello LE (il più alto nel silver), con un argento ottenuto da Esmeralda Caporusso, Giada Caridi, Giulia Carrera, Alessia Cirone e Marie Panizzi. Altro argento nell’LA allieve dove le nostre ‘giovanissime’ Beatrice Di Bernardo, Camilla Rodi, Benedetta Semiglia e Beatrice Solonari, seppure alle loro prime esperienze di gara, hanno ben figurato Nella gara LC open 6° posto per Isabella Amelio, Micol Colucci, Laura Garibaldi, Alice Iaria, e Giorgia Trosso. I punteggi ottenuti sono incoraggianti per le prossime gare individuali in programma a novembre e le finali nazionali di Rimini dal 7 al 10 dicembre.

Per le sezioni agonistiche di artistica e trampolino elastico continuano gli allenamenti per preparare le numerose gare che attendono le ginnaste ponentine. La stagione si preannuncia ‘interessante’ con un mix di ginnaste esperte che frequentano le nostre palestre da molti anni e l’inserimento di nuove entrate nei gruppi agonistici (tante giovanissime) che, con entusiasmo ed armonia, si allenano principalmente presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori dotato delle attrezzature necessarie per svolgere queste attività in sicurezza.

La palestra, nonostante alcune criticità in via di risoluzione da parte dell’Amministrazione, diventa sempre più rilevante per la pratica e l’organizzazione di attività ginniche di alto livello sul quale la Federazione dimostra interesse in prospettiva futura. Bene anche il settore maschile che vede un gruppo di ginnasti giovani e promettenti.