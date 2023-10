Ventimiglia, al via "Il teatro che sorprende": diciotto spettacoli animeranno la stagione invernale (Foto e video)

Diciotto appuntamenti teatrali animeranno la stagione invernale del teatro comunale di Ventimiglia.

Un ricco programma che, da dicembre 2023 fino alla fine di aprile 2024, porterà in scena a Ventimiglia spettacoli teatrali ed itineranti davvero per tutti i gusti. "Un teatro che sorprende, che intrattiene, fa divertire e riflettere un pubblico di tutte le età, con una combinazione straordinaria di generi e stili, dalla commedia in tutte le sue declinazioni al circo contemporaneo, dalle ombre cinesi al trasformismo, dalla musica al teatro dell'assurdo, tutti accomunati dall'alta qualità artistica e con alcuni grandi nomi, molto noti al grande pubblico. Vi saranno commedie, spettacoli di prosa ma anche tanti spettacoli itineranti e rappresentazioni dedicate alle scuole. Sono stati inseriti anche attori del territorio" - ha detto l'assessore al Turismo e alla Cultura Serena Calcopietro durante la presentazione della stagione teatrale invernale 2023-2024 avvenuta questa mattina nell'aula consiliare del Comune - "Un teatro che apre le sue porte alla città e a volte addirittura la invade con spettacoli itineranti, per celebrare le festività in allegria, all'interno di una comunità unita ma anche, e soprattutto, un teatro che coinvolge i più piccoli in mondi magici dove liberare l'immaginazione e che conduce i più giovani in momenti di educazione civica e approfondimento sul passato, sul presente e sul futuro del nostro pianeta".

La commedia allegra e un po’ piccante “La ciliegina sulla torta”, vincitrice del Premio Camera di Commercio Riviere di Liguria al Festival Teatrale di Borgio Verezzi 2023, prodotta da Carpe Diem con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, Milena Miconi e Adelmo Fabo aprirà venerdì 8 dicembre la stagione di prosa, la quale proporrà otto spettacoli anche in abbonamento. "E' stato cambiato lo slogan della rassegna teatrale e sono stati inseriti dei pezzi che per Ventimiglia sono una novità. La rassegna aprirà a dicembre e si concluderà ad aprile" - svela l'assessore Calcopietro - "Si cerca di stimolare la riflessione e appassionare ogni genere di pubblico ad ammirare e appassionarsi al teatro offrendo alla città e ai suoi abitanti grandi e piccini occasioni di divertimento e di cultura di qualità, accessibili a tutti. La spesa usata per il teatro è stata bassa rispetto gli spettacoli che abbiamo deciso di inserire nel calendario che è stata di 70mila euro. Con l’avvio della campagna abbonamenti, lanciamo quindi oggi un invito a partecipare con entusiasmo ai tanti appuntamenti in programma e a rendere davvero il nostro teatro un luogo d’incontro sempre vivo e animato, vero cuore della vita culturale della nostra città. La prevendita degli abbonamenti si svolgerà da venerdì 27 ottobre a venerdì 3 novembre dalle 10,30 alle 12,30 presso il Teatro Comunale. Dal 4 novembre sarà possibile l’acquisto dei biglietti on-line attraverso il sito del comune di Ventimiglia. Dal 6 novembre sarà possibile acquistare i singoli biglietti e gli abbonamenti (144 euro) presso il Teatro Comunale tutti i lunedì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Gli abbonamenti si potranno acquistare entro l'inizio del primo spettacolo. Lo scopo della rassegna è portare la cultura a Ventimiglia e aprire il teatro a tutti".

Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli, Gabriella Germani e Francesco Scimemi saranno invece protagonisti, domenica 14 gennaio alle 21, della commedia frizzante “Donne in pericolo”, prodotta da Bis Tremila. Nel suo “Music Live Show – Conseguenze di quarant’anni nei panni di altri” Dario Ballantini porterà, invece, in scena una selezione delle sue trasformazioni più celebri, 10 cavalli di battaglia, dall’indimenticabile Valentino ai tanti personaggi della scena musicale come Gino Paoli, Vasco Rossi, Gianni Morandi. L'evento sarà sabato 3 febbraio alle 21. Un’altra commedia brillante “Amore, c’è un morto in salotto” sarà proposta dalla compagnia Shockarti, con Michelangela Battistella, Marco De Martin e Silvia Saponaro sabato 17 febbraio alle 21.

La stagione proseguirà poi domenica 3 marzo alle 21 con il teatro dell’assurdo di Ionesco in “Delirio a due”, interpretato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, volti e voci noti al grande pubblico, diretti da Giorgio Gallione in una produzione Nididiragno/CMC Agidi. Spazio poi alla pièce cult sulla commedia dell’arte “I segreti di Arlecchino” di e con Enrico Bonavera, noto attore, regista ed insegnante di teatro, allievo di Ferruccio Soleri, che per anni ha impersonificato in Italia e all’estero l’Arlecchino strehleriano. L'appuntamento sarà sabato 16 marzo alle 21.

La favola acrobatica e ambientale dedicata alle generazioni future “Soul Of Nature” di e con Milo Scotton di Artemakia verrà rappresentata venerdì 19 aprile alle 21. Chiuderà la rassegna un grande classico come “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo, prodotto da Gitiesse artisti riuniti e Teatro nazionale della Toscana, diretto da Armando Pugliese e interpretato, tra gli altri, da Geppy Gleijeses, allievo di Eduardo, dal quale ricevette il permesso a rappresentare le sue opere, sabato 27 aprile alle 21.

Il teatro si aprirà alla città con spettacoli itineranti che animeranno il centro cittadino durante le festività natalizie: in programma “Special Xmas Music Edition” della Bandarotta Fraudolenta sabato 16 dicembre alle 15 e 18 e l’esibizione della compagnia La paranza del geco che con “Tamburi, tammorre, castagnette e putipù” porta a Ventimiglia l’allegria del Natale mediterraneo e la coinvolgente atmosfera delle feste popolari del Sud Italia venerdì 5 gennaio alle 15. Per celebrare le feste, non possono poi mancare il Concerto Natalizio del Coro Polifonico Città di Ventimiglia che andrà in scena domenica 17 dicembre, alle 16 e le “Note di Natale” dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia sabato 23 dicembre alle 21. Le festività si concluderanno nel giorno dell’Epifania con lo spettacolo per i più piccini “Le 12 notti della Befana” di Habanera Teatro, che metterà in scena ben 13 pupazzi di gommapiuma finemente intagliati di tutte le dimensioni, uno dei quali a grandezza umana sabato 6 gennaio alle 16. La rassegna dedicata ai bambini, ma in grado di far sognare anche gli adulti, proseguirà poi con il coinvolgente ed emozionante spettacolo circense “La dolce follia” con Nicolas Benincasa e Marta Finazzi del Teatro nelle foglie domenica 21 gennaio alle 16, con il mimo e trasformista de “Il baule dei sogni perduti” di e con Marco Sereno in una produzione Dem’art domenica 10 marzo alle 16 e le illusioni fantastiche delle ombre cinesi di Oscar Strizzi che danno vita a “Il mago di Oz nel Paese delle Meraviglie” domenica 7 aprile alle 16.

Per i ragazzi delle scuole del territorio il teatro diventerà una preziosa occasione di educazione civica. Lo confermano le rappresentazioni mattutine a loro riservate, a cura di Liber Theatrum: “Anche noi all’inferno”, in occasione della Giornata della Memoria, che sarà venerdì 26 gennaio alle 11, e “Perché?”, in occasione della commemorazione delle vittime delle Foibe venerdì 9 febbraio alle 11.

"C'è una rivisitazione del regolamento comunale per l'utilizzo del teatro e la concessione degli spazi ad associazioni, enti o quant'altro. Una prospettiva di utilizzo più attivo del teatro, più illuminato nei suoi spazi e più disponibile ad artisti emergenti ed associazioni che vogliono esibirsi davanti ad un pubblico. Sarà un'occasione per avvicinare le famiglie e i giovani al teatro" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Ringrazio l'assessore Calcopietro e tutti gli uffici che hanno lavorato alla presentazione di questa iniziativa".