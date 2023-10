Come accedere alla Pubblica Amministrazione

Scopri come i giovani possono trovare lavoro nella Pubblica Amministrazione. Trova le migliori opportunità, i requisiti di formazione e le prospettive di carriera.

Dalla formazione all'occupazione: come i giovani possono accedere alla pubblica amministrazione

Nell'odierno scenario complesso, la gestione del settore pubblico rappresenta una sfida di notevole portata. L'intero sistema statale deve funzionare come un intricato ingranaggio composto da centinaia di migliaia di componenti che operano sinergicamente. Per garantire il corretto funzionamento, è necessario il contributo di svariate figure professionali, ognuna chiamata a svolgere il proprio ruolo all'interno di questo complesso meccanismo.

Considerando l'incremento dei concorsi pubblici derivante dai piani del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è evidente che si profilano nuove opportunità nel breve e medio termine per chi è interessato a intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione compresi coloro che desiderano effettuare una transizione dal settore privato.

Un'analisi più dettagliata dei dati ci fa comprendere che la Pubblica Amministrazione sta affrontando la necessità di un imminente ricambio generazionale tra i propri dipendenti. Le statistiche relative all'età rivelano una predominanza di dipendenti di età superiore a 50 e 60 anni, molti dei quali si avvicinano all'età pensionabile e costituiscono un gruppo di circa 1,2 milioni di individui.

Come trovare impiego nella Pubblica Amministrazione

Il Portale Reclutamento della Pubblica Amministrazione noto come inPA, svolge un ruolo fondamentale nel campo dell'occupazione pubblica. La sua funzione primaria è quella di mettere in contatto le esigenze di personale e le opportunità di lavoro nel settore pubblico, contribuendo all'adozione di processi di selezione trasparenti.

Il portale inPA pubblica sia le procedure di reclutamento straordinarie previste dal PNRR che i concorsi pubblici ordinari delle Pubbliche Amministrazioni Centrali. Inoltre, dal 14 luglio 2023, offre anche spazio agli Enti pubblici Locali, Università, ASL e altre amministrazioni, le quali non sono più tenute a pubblicare annunci di lavoro sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami ma devono farlo su inPA, conformemente al regolamento della riforma dei concorsi pubblici.

Gli utenti, cittadini interessati, possono svolgere diverse azioni su questo portale gestito dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, tra cui caricare il proprio curriculum vitae, cercare opportunità di lavoro nel settore pubblico, candidarsi per concorsi pubblici, partecipare a selezioni per collaborazioni, e tenere traccia dello stato delle proprie candidature.

Per registrarsi su inPA, gli utenti devono visitare il sito e selezionare una delle tre modalità di accesso: SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). L'utente deve inserire i dati del proprio identity provider e confermare la sua identità tramite una procedura a due fattori. Prima di accedere all'area personale, è necessario accettare alcune clausole relative al trattamento dei dati e alla dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite.

Nell'area personale, gli utenti possono inserire dettagli sul background educativo, esperienze professionali, titoli di preferenza e competenze. Una volta completata la registrazione e il caricamento del curriculum vitae, gli utenti possono cercare annunci di lavoro e candidarsi.

InPA offre specifiche sezioni per la visualizzazione di annunci di lavoro ordinari e straordinari nelle Pubbliche Amministrazioni, contribuendo a semplificare il processo di ricerca e candidatura. Potete inoltre consultare tutti i concorsi pubblici attivi su Circuitolavoro.it

La formazione prevista nel pubblico impiego

Se sei interessato a intraprendere una carriera nella Pubblica Amministrazione, è importante conoscere le strade per accedervi. Alcuni percorsi di formazione che possono essere utili includono:

Scienze dell'Amministrazione: Questo percorso offre competenze in discipline giuridiche, economiche e storiche, che sono fondamentali per comprendere il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Economia: Una laurea in economia fornisce una solida base economica e legale, che può essere preziosa in molti settori della Pubblica Amministrazione. Settore giuridico e politico: Lauree in Scienze Politiche o Giurisprudenza sono utili per ruoli che richiedono una profonda comprensione del sistema legale e politico.

Oltre alla laurea, considera formazioni post-universitarie come tirocini e master, che forniscono competenze pratiche e certificazioni vantaggiose in concorsi.

Il 24 marzo 2023 è stata emanata una nuova direttiva che definisce i dettagli della riqualificazione delle risorse umane nell'ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, noto come "Ri-formare la PA - Persone qualificate per qualificare il Paese". Il programma "Ri-formare la PA" mira a garantire una formazione adeguata per i dipendenti pubblici, ed è completamente gratuito sia per le Amministrazioni che per i singoli dipendenti.

Il Piano strategico si concentra su due linee principali:

Syllabus per la formazione digitale: Questa linea valuta e forma le competenze digitali dei dipendenti pubblici. La valutazione delle competenze digitali inizia con un test adattivo sulla piattaforma Competenze Digitali PA, che suggerisce moduli formativi per colmare le lacune di conoscenza e migliorare le competenze. PA 110 e lode: Questa linea agevola l'iscrizione dei dipendenti a corsi universitari, master e corsi di specializzazione. Questo contribuisce al reskilling e all'upskilling per affrontare le sfide in evoluzione della Pubblica Amministrazione.

Questi programmi sono fondamentali per mantenere i dipendenti pubblici al passo con i cambiamenti tecnologici e organizzativi.

Progressioni di carriera nel lavoro pubblico

Ora, esamineremo dettagliatamente come avvengono le progressioni di carriera e le relative implicazioni economiche. Tuttavia, è importante sottolineare che queste progressioni non riguardano solo l'avanzamento nella carriera, ma coinvolgono anche aspetti economici, sia all'interno dello stesso livello di inquadramento che in un livello superiore.

Per le progressioni tra aree diverse, la normativa ha stabilito che devono avvenire attraverso un concorso pubblico, con la possibilità per l'amministrazione di riservare una quota dei posti, che non può superare il 50% di quelli disponibili, al personale interno che soddisfa i requisiti concorsuali richiesti.

D'altra parte, le progressioni all'interno della stessa area devono avvenire per selezione basata sul merito, tenendo conto dell'esperienza lavorativa, delle competenze, dei risultati ottenuti e degli obiettivi raggiunti nell'ultimo triennio.

Per le posizioni di alto livello, come quelle dirigenziali o dei funzionari, le progressioni economiche avvengono sempre tramite concorso pubblico. Inoltre, nei ministeri, negli enti pubblici non economici e nelle agenzie fiscali, le progressioni economiche possono variare in base a un sistema di sviluppo economico che prevede incentivi sulla retribuzione base in base alla qualità del lavoro svolto. Le progressioni economiche si svolgono annualmente a partire dal primo gennaio, con criteri oggettivi che includono esperienza lavorativa, qualifiche, formazione, e corsi riconosciuti ufficialmente. Questi criteri sono complementari e vengono utilizzati per selezionare il personale idoneo alla progressione economica.

Per le posizioni di alto livello, specialmente nell'Area III o Area C, possono essere assegnati incarichi speciali che possono includere l'erogazione di indennità di posizione organizzativa. Queste indennità sono assegnate in base a criteri come la direzione di unità organizzative, l'alta specializzazione, le attività di staff, ricerca, vigilanza e controllo.

Gli incarichi possono essere temporanei, ma sono comunque qualificati in base ai requisiti e alle competenze richiesti, e presentano caratteristiche come l'autonomia, la specializzazione, l'innovazione, e la gestione di risorse più ampie.