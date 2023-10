Sanremo Rugby di scena tra Imperia e Biella con gli Under e la squadra femminile

Fine settimana di impegni sul campo per le formazioni giovanili e la selezione femminile del Sanremo Rugby.

Le squadre Under 6, Under 8 e Under 10 sono state di scena al capo “Pino Valle” di Imperia per giocare contro Lupi Albisola, Reds, Imperia e Orsi. Ottime prestazioni per i piccoli rugbisti biancazzurri che si sono ben comportati alla loro prima uscita stagionale.

La selezione femminile biancazzurra, invece, è stata impegnata in trasferta a Biella contro Ivrea e Cus Torino oltre alle padrone di casa di Biella nel raggruppamento valido per il campionato di categoria.

“Nonostante non giocassero da tanto tempo le ragazze hanno dato tutto contro squadre molto fisiche, con gamba e corsa - commenta il tecnico della squadra femminile, Andrei Hurjui - ho visto in campo quello su cui abbiamo lavorato in allenamento ed è stato raggiunto l’obiettivo della visione e del sistema di gioco. Ho capito su cosa dobbiamo lavorare. Hanno un ottimo potenziale, alcune di loro avrebbero la possibilità di crescere anche al di fuori di Sanremo”.

“Lavoreremo con i video, voglio che le ragazze si focalizzino su come hanno giocato guardandosi dall’esterno e faremo delle analisi insieme - conclude Hurjui - la squadra si guarderà e si autocommenterà, poi lavoreremo individualmente sulle cose da migliorare”.