Pallanuoto: nuova stagione della Serie B, a dicembre esordio per la Rari Nantes Imperia

FIN ha pubblicato raggruppamenti e calendari dei campionati di Serie B 2023/24 di pallanuoto maschile. Rari Nantes Imperia è stata inserita nel girone 1, unica ligure, ed affronterà trasferte in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.



"Nell'arco del campionato, la squadra allenata da Gianluca Garibaldi sarà accompagnata dallo sponsor Gruppo Immobiliare Caricasa. L'esordio sarà il 2 dicembre, alla 'Cascione', contro Pallanuoto Vicenza mentre la chiusura della stagione regolare è fissata per il 4 maggio, nuovamente in casa, contro i veronesi della Fondazione Bentegodi" - ricordano dalla Rari Nantes Imperia.