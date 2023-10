Noi parliamo di appostamento in questo articolo volendo parlare degli investigatori privati e volendo subito sottolineare che cosa si occupano questi professionisti anche se tutti ormai lo sanno e cioè di raccogliere informazioni e prove concrete per dei clienti che hanno bisogno di risolvere un loro problema di ordine finanziario o personale o legale o anche professionale.

Possiamo parlare anche di questioni molto serie e pensiamo ad una persona che sta subendo stalking e ha bisogno di avere delle prove concrete per mettere con le spalle al muro quella persona che gli sta facendo del male e questo è un esempio molto estremo però purtroppo frequente.

Ma possiamo parlare anche di un imprenditore che sta subendo uno spionaggio industriale e quindi appunto va a parlare con un'agenzia investigativa per poter sempre portare delle prove e sono prove concrete che possono essere poi utili in caso di cause legali.

In ogni caso un investigatore privato dovrà raccogliere tutte le informazioni che può utilizzando Fonti sicure e attendibili, cercando indizi e informazioni, ma soprattutto facendo ore e ore di pedinamento e appunto di appostamento, che vuol dire aspettare per controllare una persona quello che sta facendo.

E quindi pensiamo magari anche all'imprenditore che ha paura che il suo socio stia tradendo l'azienda vendendone i segreti ai concorrenti, è chiaro con un investigatore privato magari aspetterà che questa persona esca da lavoro e si appostano fuori da casa sua per capire chi incontra e per esempio se incontra persone di altre aziende concorrenti.

Non è un lavoro semplice e soprattutto è una figura professionale quella dell'investigatore privato che ha fatto fatica a farsi rispettare dal grande pubblico che comunque lo vedevano come il classico professionista contattato dai vip per questioni di gossip o comunque per questioni di infedeltà coniugale di cui in effetti se ne occupa, ma non fa solo questo in poche parole.

Visto che ad esempio potrebbe essere una figura molto importante per quei genitori che hanno paura che i loro figli stiano frequentando persone poco raccomandabili, e contattano un investigatore privato affinché vada a controllare quello che fanno.

Il lavoro dell'investigatore privato è un lavoro molto complesso

Non solo come dicevamo dal titolo di questa seconda parte e come anche abbiamo dimostrato nella prima iperché bisogna avere molte competenze, ma è

Spesso prima di poter scoprire quello che vogliono scoprire gli investigatori privati devono stare giorni e giorni e settimane a pedinare oppure a fare registrazioni audio e video, e magari dovendo sopportare anche la frustrazione che per molto tempo non succede nulla e non scoprono nulla.

Per questo dicevamo che comunque è molto complicato anche dal punto di vista psicologico perché bisogna avere molta pazienza e soprattutto non bisogna scoraggiarsi e bisogna avere sangue freddo, considerando che comunque la parola chiave per un professionista in questo ambito è discrezione, e capacità di mimetizzarsi senza mai farsi notare.