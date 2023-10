Rigenerazione urbana, da Regione 8.4 milioni: Chiara Cerri soddisfatta "A Taggia finanziato lavoro in via Mazzini"

Negli 8.4 milioni destinati da Regione Liguria alla Rigenerazione Urbana (LINK), ci sono anche 315mila euro destinati al comune di Taggia. La somma è destinata a finanziare la ricostruzione dei marciapiedi di via Mazzini per renderli accessibili alle persone disabili.



Taggia è tra i 35 enti beneficiari in tutta la Liguria che potranno accedere a questa linea di credito messa a disposizione dall'amministrazione regionale Toti, attraverso il fondo strategico e la legge 145/2018.



"Sono un elemento distintivo per l’attività della giunta ed il lavoro svolto in particolare dall’assessore Marco Scajola. Sono numeri importanti per cui siamo tutti orgogliosi – afferma la consigliere regionale Chiara Cerri – Sono felice per questa distribuzione che tiene conto delle necessità del territorio e premia il Ponente con 17 dei 35 interventi con oltre 4 milioni di euro, vale a dire quasi la metà dell’intera somma dedicata alla Regione”.