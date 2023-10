Vallecrosia: giovedì con il circolo 'Reading and Drama' appuntamento con 'Assaggi di Liguria'

Giovedì pomeriggio alle 17.45, al caffè Pasqualini di Vallecrosia, Lilia De Apollonia ed alcuni dei suoi attori reciteranno in ‘Assaggi di Liguria’.

Si tratta di un appuntamento creato per la vallecrosina ‘Bottega del caffè’, con vari brani, poesie, canti ed anche una ricetta, tutto made in Liguria. Con Lilia ci saranno alcuni dei suoi attori del circolo ‘Reading e drama’ di Ventimiglia e alcuni cantanti per tre canzoni tipiche della regione.

Un recital vario tra letteratura tradizione dialetto e divertimento che inizierà alle 18. Un approccio di spettacolo tra caffè letterario e caffè chantant tra amici. Gli interpreti sono, oltre all'ideatrice Lilia, Andrea Luna Conte, Marco Corradi, Paola Giolli, Marino Longo, Giampiero Piombo, Marisa Raimondo.