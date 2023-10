Esce oggi “Lunapark”, il nuovo singolo della ventimigliese Eleonora Amerio, in arte Hämetista

‘Lunapark’, il nuovo singolo della cantante Eleonora Amerio, è ascoltabile da oggi su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Music ecc.).

Hämetista, questo il suo nome d’arte, è una cantante, cantautrice e insegnante di canto dell’Accademia Musicale di Ospedaletti. Dopo tanti anni di musica dal vivo in tutto il ponente ligure, oggi possiamo ascoltare il suo nuovo inedito, scritto e prodotto in collaborazione con il DJ e Producer Simone Oriana. Dopo l’EP di inediti con la sua band M.O.O.N Fader e la pubblicazione di altri singoli come “Latenza”, “San Junipero” e “Face to Face”, tutti asportabili sul portale SoundCloud, esce oggi il suo nuovo inedito italiano, dal titolo “Lunapark”.

Ci racconta Eleonora: “Lunapark nasce nel 2021 e finalmente ho deciso di condividerlo e portarlo alla luce facendolo uscire in modo indipendente. Scrivo musica per il piacere di farlo e con l’obiettivo di incoraggiare chi mi ascolta e si può immedesimare nelle mie storie. Ho deciso di pubblicarlo senza finalità commerciali e sono davvero felice di avere questa nuova consapevolezza.

Lunapark parla della difficoltà di comunicare e dialogare in modo aperto e sincero nelle relazioni: nasce dopo una ferita emotiva profonda e un lavoro di rinascita. Parla dell’amore ideale e della capacità di poter dialogare con il cuore”. Classe ’92, Eleonora si esibisce spesso con le sue formazioni musicali nel Ponente Ligure, a Monaco e in Francia. Si occupa di Canto Moderno e di Canto Olistico, sia in presenza che sui social (Instagram e TikTok) dove crea contenuti divulgativi sulla voce cantata e le emozioni e dove parla della sua musica.