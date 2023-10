Softball: grande successo nell'ultimo weekend a Sanremo per la "Freesby Yup - Memorial Fulvia Pavone"

Si è conclusa domenica scorsa la settima edizione del Torneo giovanile internazionale di softball "Freesby Yup - Memorial Fulvia Pavone". Ben otto le squadre partecipanti che si sono affrontate sui tre diamanti allestiti sul campo di baseball di Pian di Poma.

Nonostante le piogge di giovedì e venerdì, il meteo ha concesso una tregua e le giovani atlete hanno potuto giocare sul campo. Sono stati due meravigliosi giorni di softball, allegria ed amicizia.

Nel pomeriggio di domenica si sono giocate le finali che hanno decretato la seguente classifica: prima Milano 1946, seconda Collecchio, terza Bulls Rescaldina e, a seguire, Fun & Play Blue (Praga, Repubblica Ceca), Fun & Play Red (Praga, Repubblica Ceca), Softball School di Castions delle Mura, Saronno, Softball School Sanremo.

Inoltre sono stati assegnati alcuni premi individuali: Petrelli Marta (Miglior Battitore) Metta Alessandra (MVP) Carpana Emma (Miglior Lanciatore) Fanfoni Gaia (Miglior Catcher) Santomauro Chu Chu (Miglior Creaturina). Assegnato inoltre dagli arbitri, con giudizio unanime dei sette arbitri presenti, il premio “Fair Play” alla squadra del Collecchio. Il trofeo alla squadra vincitrice è stato consegnato dalle sorelle Cristina e Tiziana Pavone. Alla premiazione hanno presenziato inoltre il vicesindaco di Sanremo, Costanza Pireri, l'assessore allo sport Giuseppe Faraldi, il delegato regionale FIBS Flavio Pomogranato ed il Presidente provinciale LILT, dr Claudio Battaglia.

Come ogni anno infatti la Lilt è stata presente sul nostro diamante per lasciare alle giovani atlete il messaggio dell'importanza di uno stile di vita sano come prevenzione. Come ogni anno il torneo è stato apprezzato da tutti i partecipanti: per il buon livello di gioco, per le molte partite giocate, per la location (un diamante affacciato direttamente sul mare è cosa rara), ma soprattutto per il clima di festa ed allegria che si respira. A fine giornata, tra i saluti, l'appuntamento per tutti alla prossima edizione.