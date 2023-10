Bordighera: la crescita continua del Piatti Tennis Center fra stage, collaborazione con la Fitp e nuovi maestri

Un’altra opportunità di diffusione del metodo e del brand è quella che arriva grazie agli stage del team Piatti, sempre più richiesti in Italia e non solo. Solo per i prossimi due mesi, nel Belpaese ce ne sono in programma ben quattro: il primo al Next Gen Tennis Team di Marina di Massa (27-29 ottobre), poi al Tennis Club Como (11-12 novembre), quindi sempre nel Comasco ma a Villa d’Este a Cernobbio (27 novembre-1 dicembre) e infine al The Village Padel & Tennis di Grosseto, dal 15 al 17 dicembre. In ognuno degli stage, una nutrita rappresentanza dello staff del Piatti Tennis Center si sposta nelle varie strutture per mettersi a disposizione non solo dei frequentatori, ma anche degli insegnanti.

Sempre vivissima anche la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e col suo Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, che nel centro di Bordighera hanno trovato una preziosissima base d’appoggio. Nel primo fine settimana di ottobre il PTC ha ospitato un modulo del corso da tecnico nazionale della Fitp, con una quarantina di maestri arrivati in Riviera a seguire le presentazioni preparate da Piatti ma anche da Dalibor Sirola, Claudio Zimaglia, Andrea Volpini, Niccolò Liscia e Dragoljub Kladarin. Dal 25 novembre al 2 dicembre, invece, spazio ai raduni tecnici per i migliori under 11 e 12 d’Italia, che saranno a Bordighera insieme ai rispettivi maestri e preparatori, per approfondire la loro formazione attraverso il rapporto di consulenza instaurato oltre due anni fa fra il tecnico comasco e la Fitp.