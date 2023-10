Arti Marziali: ottimi risultati per Lisa Riccio e Samuele Della Torre ai campionati assoluti A2 di judo

Sabato e domenica scorsi, si sono svolte a Montichiari (Brescia), le finali nazionali dei Campionati Assoluti A2 di Judo, alle quali il Judo Club Sakura Arma di Taggia ha partecipato con due atleti: Lisa Riccio e Samuele Della Torre, rispettivamente Junior e Senior cinture nere.

Samuele Della Torre, cintura nera 3° Dan di Judo, ha combattuto una buona gara, affrontando avversari di notevole esperienza e valore, ma ha lasciato il passo all'avversario, purtroppo, nella finalina per il terzo e quinto posto. La sua posizione in classifica, comunque, è di buon valore, in quanto a questa gara possono partecipare solo atleti Juniores e Seniores graduati cinture nere.

La domenica ha visto in gara Lisa Riccio, cintura nera 1° Dan, che ha disputato la finale lasciandosi cogliere di sorpresa dall'avversaria e guadagnando, comunque, la medaglia d' argento. Il Maestro Alberto Ferrigno, che ha seguito gli atleti in gara, si è detto contento di entrambi i risultati che, comunque, danno a tutti e due gli atleti il diritto a partecipare alla finale dei Campionati Assoluti A1 che si disputerà ad Ostia Lido il 10 dicembre 2023.

Alla finale del Campionato Assoluto A1 parteciperà anche Lorenzo Rossi, già qualificato di diritto in base alla Ranking List Seniores 2023.