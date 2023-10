Allenatori del Sanremo Rugby e docenti alla club house di Pian di Poma per il corso FIR con il tecnico Alessandro Bottino

La club house del Sanremo Rugby ha ospitato nei giorni scorsi tecnici biancazzurri e docenti di educazione fisica delle scuole matuziane per il corso della Federazione Italiana Rugby che ha visto la partecipazione del tecnico regionale FIR Alessandro Bottino. Un appuntamento valido anche come aggiornamento accreditato per gli insegnanti nel sempre costante rapporto tra il Sanremo Rugby e le scuole del territorio per la crescita dei ragazzi tra sport e istruzione.

“Il corso rientra in una gamma di progetti che la Federazione propone sul territorio con il nome di “Palestre a cielo aperto” e ha mille diramazioni - commenta il tecnico regionale FIR, Alessandro Bottino - una di queste riguarda l’avvicinamento dei docenti di educazione fisica al mondo del rugby in modo che si faccia diffusione culturale così come succede in altri Paesi dove il rugby è più radicato e viene giocato nelle scuole. Nel momento in cui un professore ne coglie il valore educativo poi lo ripropone all’interno delle classi. La sensazione che abbiamo avuto a fine corso è che tutti non vedessero l’ora di tornare a scuola per giocare a rugby. Proponiamo un gioco sicuro, senza contatto e di destrezza sportiva che si integra bene con quello che dovrebbe essere lo sport a scuola. In questa proposta evidenziamo il fatto educativo, il rugby insegna a raggiungere un obiettivo basandosi in primis sulle proprie risorse, ma contando anche sul gruppo ed è una dinamica che i ragazzi troveranno poi anche nell’ambiente di lavoro”.

“Come Federazione daremo una mano al Sanremo Rugby per continuare a crescere, ha un enorme potenziale sia per la qualità umana che per il livello della sua dirigenza - prosegue Bottino - sono tutte persone di altissimo profilo con grande entusiasmo e un campo bellissimo. Può diventare una realtà importante su scala regionale per poi decidere se affacciarsi su panorami più prestigiosi”.

“Almeno una volta al mese faccio visita alla struttura e ho un fidato collaboratore che va ogni settimana a lavorare con allenatori e ragazzi sul campo - conclude il tecnico regionale FIR - si vede che c’è tanta voglia di fare e nell’arco di due stagioni sportive possiamo mettere in pista un bel Sanremo Rugby”.