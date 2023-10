Richieste di FI su passeggiata a sbalzo a Ventimiglia, il PD: "La luna di miele tra i partiti del centrodestra è già finita!"

"Il partito di Forza Italia, componente dell’attuale maggioranza in Consiglio Comunale a Ventimiglia, vuole sapere quanto denaro pubblico si dovrà ancora spendere per la manutenzione e la protezione della passeggiata a sbalzo ideata dalla passata amministrazione". Ad intervenire sull'argomento è il Partito Democratico della città di confine che spiega: "Premesso che vorremmo saperlo anche noi - e a loro oggi spetta l'onere della risposta - per il prossimo consiglio comunale suggeriamo ai consiglieri di Forza Italia di voltarsi ed eventualmente chiedere i danni ai loro attuali alleati: attuali consiglieri ed ex assessori di Lega e Fratelli d’Italia che quella ciclabile - a differenza nostra - l'hanno votata e fortemente voluta. Evidentemente, la luna di miele tra i partiti del centrodestra è già finita: purtroppo, ancora una volta, sarà la città a rimetterci".