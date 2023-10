Taggia: Banchero Caffè ospita Fulvio Rombo e il suo nuovo giallo "Profanazione"

Per il terzo appuntamento stagionale – dopo gli spettacoli “Voci dell’anima” e “La storia del Principe e la Rosa” - al Banchéro Caffè (Taggia, Teatro del Banchéro, sabato 4 novembre alle 18 (ingresso libero) arrivano Genio e Nina, accompagnati dal loro autore, lo psicologo e scrittore sanremese Fulvio Rombo.

In “Profanazione” (Golem Edizioni) – giallo che racconta gli angoli bui della Chiesa degli Angeli e narra di una storia di amicizia che dura nel tempo - i nostri eroi, spalleggiati dagli amici dell’A-Team, sono nuovamente i protagonisti di un’indagine su un delitto terrificante, in una Sanremo per nulla scintillante di Festival.

In questo primo appuntamento letterario stagionale, a Banchéro Caffè faremo due chiacchiere sul giallo con Fulvio Rombo e Marco Barberis. Le letture saranno a cura del Teatro del Banchéro, con Laura Trimarchi e Vincenzo Genduso.