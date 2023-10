Taggia: pubblicato l’avviso pubblico per la progettazione e gestione del servizio di trasporto destinato a persone con disabilità

Il Comune di Taggia ha pubblicato l’avviso pubblico riservato agli enti del Terzo Settore, per partecipare alla procedura di co-progettazione e gestione del trasporto giornaliero di persone con disabilità, anche non deambulanti, presso i centri diurni di Imperia e di Sanremo, rivolto all’utenza residente nel territorio comunale.

Il periodo di servizio prenderà il via il 1° gennaio 2024 e si concluderà il 31 dicembre 2026.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 6 novembre 2023. La scadenza per la presentazione delle istanze per chiarimenti è invece fissata per le ore 10.00 del 31 ottobre 2023.

Il primo tavolo di co-progettazione è convocato per il giorno 8 novembre 2023 alle ore 10.00 presso la Sala Giunta del Comune di Taggia.

Per scaricare l’avviso, gli allegati e i moduli necessari, è possibile consultare il sito del Comune di Taggia a QUESTO LINK.