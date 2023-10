'Prevenzione ed alimentazione: lezione del dottor Battaglia ai volontari della Cri di Sanremo

Prevenzione e alimentazione: questo il leit motiv della lezione che il dottor Claudio Battaglia, illustre chirurgo senologo e presidente della sezione imperiese della Lilt, ha tenuto ieri sera ai volontari del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana.

In una 'Sala dei Sette Principi' esaurita, accompagnato dalla vice sindaco Costanza Pireri, dopo aver ringraziato i vertici del comitato nella persona del Presidente Ettore Guazzoni, per la fattiva collaborazione nell’ambito dell’Ottobre Rosa, dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore alla mammella, Battaglia ha parlato della corretta alimentazione che ognuno di noi dovrebbe seguire per poter, per l’appunto, prevenire i tumori.

Frutta, verdura, pesce azzurro, olio evo, tutti prodotti che nella nostra Liguria sono alla base della dieta mediterranea… e un pizzico di attivita’ fisica, anche dopo i sessant’anni… questi alcuni dei suggerimenti dati alla platea in rosso. Nella seconda parte il medico ha spiegato come fare prevenzione, invitando a fare mammografie annuali.