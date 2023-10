Sanremo, portico tra via Escoffier e via Palazzo ostaggio di un clochard, la forte protesta dei commercianti: "Siamo esasperati!"

"Buongiorno,

Sono Andrea proprietario di un'attività in Via Palazzo a Sanremo, chiedo la Vostra attenzione per chiedere ‘aiuto’, sperando tramite voi, si possa muovere qualcosa di concreto dopo le molteplici segnalazioni fatte anche alle autorità da tutti i commercianti e condomini di zona ma senza successo continuo.

Nel portico che collega via Escoffier in via Palazzo è continua la presenza di un clochard ben conosciuto che ha oramai preso residenza fissa, l'uomo in questione ripetutamente, oltre ad emanare un odore sgradevole che si sente a metri di distanza, ha come abitudine di defecare e urinare liberamente all'interno del passaggio, insultando chiunque si rifiuti a dargli "una monetina", con la sua bella collezione di bottiglie di birra in vetro terminate.

Diversi clienti (miei compresi) continuano a lamentare odore sgradevole nella zona allontanandosi dalle attività di fretta e furia.

Nonostante me e gli altri ‘colleghi’ e condomini siamo esasperati, e innervositi, la mia lamentela non è puramente ‘economica’, ma anche umana, è evidente a tutti che quest uomo abbia bisogno d'aiuto (aiuto che lui rifiuta ripetutamente), è in condizioni sanitarie ed igieniche pessime, credo che in una maniera o nell'altra vada aiutato, prima che qualcuno agisca liberamente nella maniera meno adatta come già successo in passato.

Andrea".