Volley, Diano Marina punisce il Grafiche Amadeo all'esordio in serie C

Il Grafiche Amadeo Riviera Volley esordisce in Serie C con una sconfitta 3-0 nel derby contro Diano Marina. La partita giocata al Palacanepa di ha visto giocare punto a punto per la maggior parte del set, ma nelle fasi finali il Grafiche Amadeo, complici anche alcune disattenzioni, ha subìto i punti di una formazione più attenta ed esperta.



Volley Golfo Diana Lanfranchi - Grafiche Amadeo Sanremo 3-0 (25-21 25-17 25-17).

La prossima gara del Grafiche Amadeo è in programma domenica alle 18 a Villa Citera contro il Volley Celle Varazze.