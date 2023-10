Kickboxing: il bordigotto Mirko Grillo campione del mondo Master XFC

A Roma si sono svolti i campionati del mondo XFC di Kickboxing con oltre 20 nazioni partecipanti e più di 700 atleti. A rappresentare l'Italia nella specialità K-1 categoria master -80 kg, il bordigotto Mirko Grillo, maestro e fondatore dell'M.G. Fight Team di Ventimiglia.

Esordio positivo il sabato mattina, in semifinale Mirko batte con giudizio unanime un duro avversario ungherese accedendo alla finalissima. Finale che si aggiudica, conquistando il titolo iridato contro un tecnico avversario polacco sempre all'unanimità dei giudici e grazie anche alla sua esperienza di maestro, sfruttata in pieno nella tattica di combattimento, avendo visto combattere nell’altra semifinale il suo avversario. Dopo la conquista della cintura iridata gli viene proposto di sostituire un atleta romeno infortunato per combattere nel secondo pomeriggio un match prestige fight pro a contatto pieno -85kg di K-1 contro un atleta iraniano e Grillo accetta quella che sarà la sua ultima sfida agonistica. Il match, anche per i postumi della giornata, si mostra subito molto difficile, ma la gestione e la superiorità tecnica del bordigotto lo rendono equilibrato fino al perfetto calcio laterale girato di Grillo che verso la fine del secondo round centra in pieno fegato l'avversario iraniano, il quale al termine del conteggio arbitrale non si rialzerà, costringendo l'arbitro a mettere fine al match e ad alzare il braccio dell'atleta italiano. Mirko Grillo conquista così anche la cintura Prestige Fight XFC.

“È stata dura - commenta Mirko Grillo - ho vinto, mi sono voluto togliere un'ultima soddisfazione personale a livello agonistico, partecipando ad una importante competizione internazionale e meglio di così non poteva andare. Alzare il nostro tricolore in mezzo a tutte quelle bandiere è stato fantastico e mi ha riempito di orgoglio. Il livello era veramente alto, soprattutto per la grossa partecipazione di atleti dell'Est Europa. Poi mi è stata fatta la proposta di sostituire un atleta infortunato per un prestige fight pro senza protezioni, contro un avversario iraniano. Se non avessi accettato sicuramente oggi avrei meno dolori, ma non avrei vissuto questa fantastica ed ultima esperienza sul ring. Ora è arrivato il momento di dedicarmi solo ed esclusivamente all’insegnamento, credo che lo stile frenetico della mia vita attuale (lavoro, due figli, i corsi in palestra, ecc), unito alla mia non più giovanissima età, rendano molto difficile rifare una preparazione agonistica ottimale. Voglio ringraziare in primis la mia splendida famiglia, mia moglie Stefania, anche lei maestra di kickboxing ed ex agonista e i miei due figli Micael e Ginevra per avermi sopportato durante i due mesi e mezzo di preparazione che tra allenamenti e soprattutto dieta non sono stati semplici, il mio allievo Francesco “Chicco” Blasco per quello che ha dovuto subire facendomi da sparring partner in questo ultimo mese, mio "fratello" Cristian Di Franco per aver sempre creduto in me ed essermi sempre stato vicino nel bene come nel male, il presidente XFC Alessandro Cecchini per l’opportunità che mi ha dato e suo figlio Alessio per avermi fatto da angolo. Queste due cinture non cambiano molto, continuerò ad essere un nessuno, con due cimeli in più da appendere in palestra e con una passione ed un amore sfrenato per questo sport”.