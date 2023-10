Canottaggio: la Canottieri Sanremo conquista il titolo di Campione d'Italia Gran Fondo

La Canottieri Sanremo conquista il titolo di Campione d'Italia di Canottaggio Gran Fondo con il doppio olimpico under 17 dei gemelli Roberto ed Alberto Strazzulla sui sei km del Canale Navicelli a Pisa.

Gara perfetta dei matuziani che concludono la regata a cronometro in 21'42"34 infliggendo oltre 20" di distacco a Bissolati e Cernobbio, rispettivamente argento e bronzo, e facendo segnare persino un riscontro cronometrico inferiore all'Arolo, Campione d'Italia nella categoria superiore under 19.

“La prova dei gemelli è particolarmente significativa in quanto hanno regatato tutta la stagione in due senza, barca di punta in cui ciascuno utilizza un remo, mentre questo "titolo" è stato conquistato in doppio, barca di coppia ove ciascun vogatore utilizza due remi - dichiarano dalla società matuziana - per questo titolo grande soddisfazione per il Presidente della Canottieri Sanremo Sergio Tommasini e per il coach Renato Alberti che vedono così coronare cinque anni di impegno del club e dei due ragazzi con un risultato di enorme prestigio. Il Coach Renato Alberti ricorda che la stagione sportiva 2023 non è ancora terminata ed i gemelli potranno ancora farsi valere coi colori bianco azzurri sia ai Campionati Italiani di fondo in due senza a San Giorgio di Nogaro, sia a quelli in quattro di coppia a Sabaudia coi compagni di club Leonardo Arosio e Diego Consonni”.

Dal 2024 i due ragazzi, che sono andati a studiare a Genova, passeranno al Club Canottieri Sampierdarenesi di Genova per tentare da Juniores di entrare nel giro della Nazionale Italiana, grazie al fatto che potranno allenarsi sui 2000 mt. del bacino remiero Olimpico di Genova Prà invece che sulle acque movimentate dei Porti di Sanremo, in cui tuttavia loro e tantissimi altri giovani sanremesi riescono a praticare canottaggio e canoa ad altissimi livelli.

Dice il Coach Renato Alberti: “Per la loro crescita sportiva remare a Genova Prà sarà come quando Mennea passò dal campo agricolo di Barletta alla pista di atletica leggera di Formia", avendo a Genova anche la possibilità di essere seguiti costantemente da catamarani appoggio e dalla ciclabile dai loro allenatori”.