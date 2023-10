Calcio giovanile, fine settimana impegnativo per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana impegnativo per i ragazzi del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy asd che hanno partecipato al primo weekend della fase autunnale 2023-24 dei campionati Figc.

Nella categoria Esordienti primo anno sono andate molto bene entrambe le compagini biancorosse. Allo Zaccari i ragazzi guidati da mister Lapa, sabato mattina, si sono confrontati, nel girone A, con la Pol. Matuziana. I ragazzi guidati da mister Pagliuca, invece, nel girone B, domenica mattina, hanno gareggiato a Pontedassio contro i pari leva dell’Oneglia.

Esordio casalingo per i Primi Calci leva 2015 guidati da mister De Bartolo, che hanno fronteggiato i pari leva della Golfo Dianese. Trasferta al Pian dei Cavalieri per i 2014 di mister Alletto che per la prima gara ufficiale della stagione hanno affrontato la Pol. Matuziana.

Molto bene anche le squadre "grandi" del Vallecrosia Academy: la Juniores guidata da mister Garelli alla prima gara casalinga ottiene un ottimo risultato contro il Real Santo Stefano. I ragazzi portano a casa un netto 5-2.

I Giovanissimi 2010 guidati da mister Ventura, in trasferta a Busalla, ottengono un pareggio, 3-3. "E' un risultato un po’ stretto" - commenta la società - "La gara è stata dominata fin da subito dai ragazzi del Vallecrosia Academy che, in tante occasioni, hanno mancato solo la finalizzazione".