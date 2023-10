Calcio. Giannini non è più l'allenatore della Sanremese. Il club: "Un uomo che si è assunto le proprie responsabilità"

Com'era prevedibile la sconfitta di Asti ha portato la dirigenza della Sanremese e mister Giannini a separare le proprie strade.

Il club e il mister hanno infatti risolto consensualmente il proprio rapporto, dopo aver raccolto solamente 11 punti in 9 partite.

Non resta che attendere il nome del successore che, in vista della ripresa degli allenamenti, a questo punto non dovrebbe particolarmente tardare.

La nota societaria:

"La Sanremese Calcio comunica che in data odierna è stato risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra Gabriele Giannini.

La Società ringrazia il Tecnico per l’operato svolto, ricordando il secondo posto dello scorso anno e la valorizzazione di alcuni giovani del Settore Giovanile come Camerino, Santanocito e Farrauto che, durante la sua gestione, hanno esordito nel campionato di Serie D.

La società biancoazzurra augura un grande in bocca al lupo ad un Uomo e ad un professionista che ha dimostrato sino all’ultimo di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità".