Chiara Cerri (Lista Toti): "Settemila famiglie faranno sport grazie al bando della Regione"

Così Chiara Cerri, consigliere regionale della Lista Toti, ha commentato l’aggiornamento sui dati dello strumento confermato anche per il futuro. “Lo sport è un elemento importante nella crescita dei ragazzi, fisica e mentale. Favorisce un buono stato di salute, forma il carattere affrontando sfide, vittorie e sconfitte che insegnano a reagire quando non si raggiunge l’obiettivo, a sacrificarsi per cogliere i risultati e a non arrendersi e ricominciare quando si perde. Tutto ciò servirà al bambino e ragazzo per affrontare imprevisti, non arrendersi e cercare di migliorare sempre nella vita di tutti i giorni, nella scuola e nel lavoro”, continua Chiara Cerri.

E parlando di numeri, 1 milione e 135mila è l’importo investito fino ad oggi per giovani dai 5 ai 17 anni residenti in Liguria “Un dato che l’Assessore Scajola si sta impegnando, con la collega Ferro, a far crescere per dare sempre maggiori opportunità a chi versa in particolare situazioni economiche e necessita di un ristoro per non dover rinunciare alla possibilità di far “allenare” i propri figli”.