A Taggia la 7ª Giornata Nazionale della ‘Camminata tra gli Olivi’

Il Comune di Taggia, settore Attività Produttive, in collaborazione con le associazioni Oro di Taggia e Produttori Moscatello di Taggia, la Proloco di Taggia, e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), organizza la 7ª Giornata Nazionale della ‘Camminata tra gli Olivi’.

Domenica 29 ottobre torna l’ormai tradizionale manifestazione promossa dall’Associazione Città dell’Olio. La passeggiata, in compagnia della guida prof.ssa Raffaella Asdente, vi porterà alla scoperta di uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Un percorso unico per scoprire il territorio e la storia olivicola di Taggia, con visita dei luoghi di maggiore interesse storico-artistico del borgo Medievale.

“Abbiamo nuovamente voluto aderire con entusiasmo a questa giornata che ogni anno ottiene un grande successo,” dichiara Chiara Cerri, consigliere comunale con delega alla Cultura.

“La partecipazione all’iniziativa – prosegue il Consigliere Cerri – è aperta a tutti. Si tratta infatti di una passeggiata pensata per le famiglie, lungo un percorso entusiasmante, ricco di storia e tradizioni. Percorrendo i vicoli del centro storico, grazie al contributo della prof.ssa Asdente, si avrà l’occasione di scoprire luoghi dal fascino centenario, oltre alla possibilità di conoscere e degustare le caratteristiche uniche dell’oliva taggiasca e dell’olio EVO”.

Fortunato Battaglia, consigliere con delega all’Agricoltura aggiunge: “L’oliva taggiasca, famosa in tutto il mondo per le sue proprietà e il gusto inconfondibile, delicato e saporito, è parte della nostra storia. Questa giornata ci permetterà di riscoprire le radici della nostra comunità e di immergerci in una realtà produttiva ancora oggi fondamentale per l’economia del territorio”.

Al termine della camminata ci sarà l’occasione di degustare l’olio EVO e l’oliva taggiasca, il vino Moscatello di Taggia e altri prodotti locali.

Inoltre, la camminata sarà anche l’occasione per concludere insieme le iniziative legate al mese rosa: ottobre è infatti dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Durante l’ultima tappa del percorso, al Convento dei Padri Domenicani, si terrà l’incontro della LILT. Interverrà il Dr. Claudio Battaglia sul tema “Camminiamo in Salute”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 9 – ritrovo dei partecipanti in Piazza Cavour a Taggia

Ore 9.30 – partenza. Lunghezza del percorso: 2 Km.

1° tappa: Percorrendo Via Pasquale Anfossi si giungerà alla Chiesa di Santa Maria del Canneto, area storicamente nota come antica piantagione degli olivi. Breve narrazione sulla storia dell’olivo e dell’olio. Incontro con Luciano Beranger, Presidente dell’Associazione Oro di Taggia.

2° tappa: si percorrerà un tratto di Via San Dalmazzo, Via De Fornari per raggiungere il Complesso Conventuale dei R.R.P.P. Cappuccini.

3° tappa: passando dinanzi alla Chiesa Conventuale di Santa Teresa, ex Chiesa e Convento si sosterà nella Piazza Adelaide di Susa, comunemente detta anche Piazza Grande, situata nella parte più alta del centro storico.

4° tappa: si proseguirà per Vico Gallione per arrivare in Piazza Doria e attraversando Via Santa Lucia si giungerà alla Chiesa di Santa Lucia, nota come la Chiesa più antica di Taggia.

5° tappa: attraversando Via Bastioni ci si avvierà verso il Convento dei Padri Domenicani.

Ore 11.30 – Incontro con la LILT – Lega Italiana contro I Tumori. Interverrà il Presidente Dr. Claudio Battaglia sul tema “Camminiamo in salute”.



A seguire momento di degustazione dell’olio evo, del vino Moscatello di Taggia e dei prodotti locali a cura della Pro Loco di Taggia con la partecipazione dell’Associazione Oro di Taggia e dell’Associazione Produttori Moscatello di Taggia.

In caso di maltempo: ritrovo alle ore 10.30 presso il Convento dei Padri Domenicani.

La partecipazione all’evento è gratuita.

Info: e.menato@comune.taggia.im.it - telefono 0184/476222 (Attività Produttive)