Sanremo: scuola chiusa a San Bartolomeo, una lettrice chiede garanzie sui tempi per la riapertura

La nostra lettrice Elisa Fileti ci scrive per chiedere garanzie sui tempi di riapertura della scuola di San Barolomeo.

“Sono le 10 del mattino, è lunedì, il cancello della scuola di San Bartolomeo non si è aperto questa mattina. Non si è aperto per accogliere i piccoli alunni che normalmente lo frequentano, ma non si è aperto nemmeno per chi dovrebbe iniziare ad indagare sulle condizioni strutturali dell'edificio. Mio figlio frequenta la primaria ed in data 19 ottobre abbiamo ricevuto una circolare che comunicava la chiusura del plesso, visto il provvedimento comunale urgente. A questo punto ci chiediamo quali saranno le tempistiche e pretendiamo delle risposte da chi di dovere”.