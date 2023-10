Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 23 a domenica 29 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 23 OTTOBRE



SANREMO



17.30. Ciclo di incontri sullo ‘Stop allo spreco alimentare’: intervento sul tema ‘Spreco, stile di vita e benessere’ della dott.ssa Vanessa Feiler psicologa + ‘Comportamenti spreconi, come evitarli’ con Doriana Fraschiroli, divulgatrice di alimentazione naturale. Sala degli specchi del Comune, corso Cavallotti 59, ingresso libero

IMPERIA



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.00-19.30. Corso di formazione gratuito per volontari dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri). Aula Magna dell’Ospedale (lunedì, mercoledì e venerdì sino al 31 ottobre), info e iscrizioni 329 6621706



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MARTEDI’ 24 OTTOBRE



SANREMO

10.00-19.00. Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

16.30. ‘La dimensione mondana e il distacco Zen - Le altre tradizioni religiose a confronto’: evento è organizzato dall’Associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cotè, dalla Coreis , Comunità religiosa Islamica Italiana, Curia Vescovile di Ventimiglia Sanremo dal Shinnyji, Tempio Sote Zen. Con relatori Anna Maria Shinnyo Marradi (Unione Buddista), Mons. Antonio Suetta (vescovo della diocesi di Ventimiglia Sanremo), l’Immam Yahya Sergio Yahe Pallavicini. Moderano Alessio Rossi e Marzia Taruffi. Sala Convegni dell’Hotel Royal, ingresso libero

17.00. Per Ottobre di Pace 2023, ‘Le conseguenze delle guerre su bambini e adolescenti in Sierra Leone e in altri paesi africani’: incontro con lo psicologo Roberto Ravera e proiezione del filmato La vita non perde valore. Palazzo Roverizio, Via Escoffier, ingresso libero

IMPERIA

10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



10.30. Per la prima edizione della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità organizzata da Confartigianato, incontro aperto al pubblico sull’utilizzo virtuoso della sansa di olive, Intervengono Luca Calvi del Frantoio Calvi di Imperia e Serena Vanzetti della Cooperativa Agricola Speranza. Biblioteca Civica, Piazza De Amicis (più info)

17.30. Inaugurazione mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale con musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’ di Imperia, piazza Dante 5, ingresso libero

VENTIMIGLIA



16.30. Per il mese Rosa della LILT, Conferenza del Presidente Dr. Battaglia sul tema ‘Alimentare la Prevenzione’. COOP di Ventimiglia

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre

21.00. Presentazione del Corso gratuito di bridge per principianti (1° livello) organizzato dall’Associazione Bridge Bordighera tenuti da Istruttori della Federazione Italiana Gioco Brigde. Sede dell’Associazione in via Stoppani 15, informazioni e/o iscrizioni 339 7711009

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.30. ‘Happy Hour Musical’: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Violini: Camille Ameriguian Musco & Katalin Szüts. Viole: Thomas Bouzy & Ruggero Mastrolorenzi. Violoncelli: Delphine Perrone & Alexandre Fougeroux. In programma: Strauss, Brahms. Auditorium Rainier III (info)



19.30. ‘Music for Peace’: evento di Musica e Beneficenza animato dalla performance delle Alter Echo String Quartet, quartetto d’archi femminile, a sostegno della Rondine Cittadella della pace. Espace Léo Ferré, Terrasse de Fontvieille, avenue Albert II 25 (più info)



MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE



SANREMO

10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2 (h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

16.30. Per ‘Ottobre di Pace 2023’ La testimonianza di un migrante: Komi Milevo Adjessoude, arrivato dal Togo e perfettamente integrato nel nostro territorio. Ore 16.30. Proiezione del film lo capitano di Matteo Garrone. L'odissea contemporanea di due migranti che da Dakar raggiungono l'Europa, attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare (ore 16.30 - 19.15 - 21.30). Cinema Tabarin del teatro Centrale, biglietto unico 5 euro

16.30. Per i 'Martedì Letterari' (eccezionalmente di mercoledì) in collaborazione con l’UNI3 Università delle Tre Età Sanremo, inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/2024: Alessandro Bortoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri presentano il libro ‘Inglesi in Liguria – Castelli, ville, giardini, storie’ (Sagep).. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

IMPERIA



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

14.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)



17.00-19.30. Corso di formazione gratuito per volontari dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri). Aula Magna dell’Ospedale (lunedì, mercoledì e venerdì sino al 31 ottobre), info e iscrizioni 329 6621706

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)





GIOVEDI’ 26 OTTOBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Inaugurazione e presentazione della mostra permanente bi-personale di pittura degli artisti Pietra Barrasso (Roma) e Jeancharles Spina (Nizza). Galleria La Bonbonnière, corso Inglesi 3 (h 17/22, presenti gli autori dal 26 al 28 ottobre), ingresso libero

21.00. Concerto della Sinfonica di Sanremo dedicato alla memoria di Luigi XVI diretto da Ian Plaude con Olof Andersson all’organo e il coro Den Bacchanaliska Kòren. In programma musiche di Olof Andersson e Luigi Cherubini. Chiesa Santa Maria degli Angeli, ingresso libero fino ad esaurimento posti disponiti (più info)

IMPERIA



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)

21.00. ‘I care - Don Milani. Un educatore di ieri che parla all’oggi’ con la presenza di un ex allievo di Don Milani, Agostino Burberi. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Salone parrocchiale della Sacra famiglia, ingresso libero



BORDIGHERA

16.00. ‘Sulle orme di Calvino, dalle città invisibili alle città vivibili: clima, verde urbano, gestione del territorio’: incontro organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri con interventi degli studiosi calviniani Manuela Ormea e Fabio Barricalla prendendo spunto dallo studio di Manuela Ormea sul pensiero calviniano, diventato il libro ‘Il mondo che verrà - Incontri con l'altrove di Italo Calvino’. Museo Bicknell, via Romana 39, ingresso libero

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre

TAGGIA ARMA



18.00. ‘L’acqua è vita. Come contrastare la siccità?’: incontro con Emiliano Ragno, dottore forestale e attivista di Fridays For Future, sul tema della crisi climatica e delle opere impattanti + Raffaello Anfossi, geologo, sulle considerazioni sulle risorse idriche della Valle Argentina e le possibili soluzioni + Marco Bersani di Attac Italia e fra i promotori del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, sugli aspetti finanziari, economici e sociali delle grandi opere.Villa Boselli, ingresso libero

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

NICE



21.00. Festival de Guitare 2023: esibizione di Van Wilks. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 ottobre (più info)





VENERDI’ 27 OTTOBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

11.55. 40° Campionato Invernale di vela West Liguria - Trophee Grimaldi con segnale di avviso per la regata Sanremo – Cala del Forte (Ventimiglia). Partenza dal porto vecchio (info)

17.00. Per ‘Ottobre di Pace 2023’, ‘Uno sguardo sull'Africa’: incontro con l'imam della Moschea di Sanremo Alaa Ramzi, con la testimonianza della volontaria Serena Ferrari sulla sua esperienza in Etiopia. Palazzo Roverizio, Via Escoffier, ingresso libero

18.30-19.30. Accrediti atleti per la Urban Downhill Sanremo (più info)

20.30. ‘Diver Singing’: nuovo format di intrattenimento sotto la direzione artistica di Alex Penna accompagnato da un menù gourmet promozionale a soli 20 euro. Presenta Agostino Orsino (anche il 27 ottobre e 3 novembre). Impekabile, pista ciclabile km 16 a Bussana, info 348 876 2060

IMPERIA



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)

17.00-19.30. Corso di formazione gratuito per volontari dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri). Aula Magna dell’Ospedale (lunedì, mercoledì e venerdì sino al 31 ottobre), info e iscrizioni 329 6621706

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre

20.30. ‘I legami affettivi con le figure genitoriali e la loro fondamentale importanza nella crescita dei bambini’: incontro gratuito tenuto dalla psicoterapeuta Guendalina Dona. Sede dell’Associazione Noi4You, via Firenze 1, info 334 9999304

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



15.00-21.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’: espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 29 ottobre (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dal Emmanuel Pilon e Amaury Bouhours, rispettivamente chef del ristorante ‘Le Louis XV – Alain Ducasse, Hôtel de Paris a Monte-Carlo’, e chef del ristorante ‘Le Meurice Alain Ducasse’ a Parigi. Ristorante ‘Louis XV - Alain Ducasse’, Hôtel de Paris (info)



NICE



21.00. Festival de Guitare 2023: esibizione di Clive Carroll & Kyran Daniel. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 ottobre (più info)



SABATO 28 OTTOBRE



SANREMO



8.00. Urban Downhill Sanremo: Accrediti (h 8) + Prove libere (h 9.30/13.30) + Qualifiche (h 13.30) + Partenza prima manche (h 17) + Partenza seconda manche (h 20.30) + dalle 21.30, premiazioni e a seguire Pasta Party (più info)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

11.55. 40° Campionato Invernale di vela West Liguria - Trophee Grimaldi con segnale di avviso per la regata Cala del Forte a Ventimiglia - Monaco. Partenza dal porto vecchio (info)



15.00-18.00. ‘Halloween-Piccoli Brividi’: laboratori gratuiti per Halloween con cantastorie, piccolo cinema all’aperto, musica e molto altro (partecipazione a turni fino a esaurimento materiale) A cura dell’associazione Talea. Frazione San Romolo, anche domani

15.30. Conferenza di Monsignor Crepaldi, dal titolo ‘Le sfide del tempo presente e l’impegno sociale e politico dei cattolici’ con dibattito, domande e dialogo con i presenti. Villa S. Giovanna d’Arco, via Carlo Pisacane, 2, info 349 424 0020

17.00. Workshop di fumetto: sulle tracce di Italo Calvino: laboratori didattico per giovani scrittori ispirati alle Fiabe Italiane a cura dell’Associazione Talea di Sanremo. Forte di Santa Tecla, anche domani (più info)

19.00. ‘Musica dei paesi nordici per coro e orchestra’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Ian Plaude con il coro Den Bacchanaliska Kören. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

15.30-18.30. ‘Mar Ligure nel Pelagos – curiosità da scoprire’: incontro aperto al pubblico con la partecipazione di numerosi relatori. Evento a cura dell’associazione Stella Maris di Imperia. Auditorium del Museo del Mare in Calata Anselmi (locandina)

16.00. Per la rassegna teatrale ‘Teatro in Famiglia’, ‘Pinocchio illustrato’: spettacolo con Pietro Fabbri, volto storico del Teatro della Tosse, che racconterà la favola del burattino più famoso al mondo (segue merenda). Opere Parrocchiali di via Verdi (10 euro), info e prenotazioni 338 2883401

16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)

17.00. ‘Il volontariato secondo Spiderman’: convegno organizzato dalla Croce Bianca di Imperia con la partecipazione di Carlo Amoretti, direttore distretto Asl 1, Riccardo Borea, direttore pediatria Imperia e Sanremo, Alberto Gaiero, direttore pediatria Savona e Pietra ligure, e Marco Scajola, psicologo clinico e assessore regionale. Modera Alberto Ponte, giornalista e volontario della Croce bianca. Oggetto della discussione sarà l’importanza del lavoro di Villardita, sulla salute dei bambini, da un punto di vista clinico. Aula magna del polo universitario.

20.30. Spettacolo dedicato al cielo di questa stagione dal titolo ‘Il cielo dell’autunno e l’eclissi parziale di Luna’ + osservazione eclissi parziale di Luna a occhio nudo e al telescopio. Planetario presso il Museo Navale, Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre

DIANO MARINA

16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. ‘Eclisse parziale di Luna’: osservazioni di Giove e Saturno in attesa di veder apparire l'ombra della Terra sulla Luna (orario eclisse 21.35/22.35). Spiaggia libera di Camporosso Mare, partecipazione ad offerta libera

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria



21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della Compagnia ‘Il teatro dell’Albero’ di San Lorenzo al mare dal titolo ‘Non si sa come’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)



PERINALDO



8.30. Campionato Nazionale ‘Alpini’ di Mountain Bike, anche domani

REZZO



19.30. Festa delle babacce 2023: percorso culinario con spettacoli, musica, intrattenimento per grandi e piccini (truccabimbi già disponibili dalle 18.30)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



15.00-21.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’: espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 29 ottobre (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dal Emmanuel Pilon e Amaury Bouhours, rispettivamente chef del ristorante ‘Le Louis XV – Alain Ducasse, Hôtel de Paris a Monte-Carlo’, e chef del ristorante ‘Le Meurice Alain Ducasse’ a Parigi. Ristorante ‘Louis XV - Alain Ducasse’, Hôtel de Paris (info)

20.30. ‘Maddie’: spettacolo teatrale al Théâtre des Variétés (più info)



NICE



21.00. Festival de Guitare 2023: esibizione del Fanou Torracinta trio. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)





DOMENICA 29 OTTOBRE



SANREMO

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: ultimo giorno della mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18) (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: ultimo giorno della mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-18.00. ‘Halloween-Piccoli Brividi’: laboratori gratuiti per Halloween con cantastorie, piccolo cinema all’aperto, musica e molto altro (partecipazione a turni fino a esaurimento materiale) A cura dell’associazione Talea. Frazione San Romolo

17.00. Arrivo e premiazione del 40° Campionato Invernale di vela West Liguria - Trophee Grimaldi della la regata Monaco-Sanremo. Partenza dal porto vecchio (info)

17.00. Workshop di fumetto: sulle tracce di Italo Calvino: laboratori didattico per giovani scrittori ispirati alle Fiabe Italiane a cura dell’Associazione Talea di Sanremo. Forte di Santa Tecla (più info)

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero



TAGGIA



9.30. Per il mese Rosa della LILT, camminata tra gli olivi con banchetto, distribuzione di opuscoli informativi e incontro con il Presidente. Ritrovo dei partecipanti in Piazza Farini (più info)



ENTROTERRA



9.00. Camminata circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi promossa dall’Associazione Città dell’Olio. All’iniziativa aderiscono i borghi di: Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Chiusavecchia, Diano Castello, Imperia, Pieve di Teco, Taggia (tutte le info a questo link)

DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro. In piazza Garibaldi sarà presente il mercatino dell’Antiquariato (tutte le ultime domeniche del mese)

DOLCEDO

15.00. Spettacolo del Gruppo Teatrale l'Attrito ‘Dalle fabbriche alle piazze’ con Pier Di Pasqua e Renato Donati. Segue castagnata. Evento a cura del Gruppo Ecologico ‘Martiri della Libertà - Partigiani val Prino’. Casone dei Partigiani al monte Faudo (possibilità di pranzare al Casone), info e prenotazioni al 347 4753007

PERINALDO



8.30. Campionato Nazionale ‘Alpini’ di Mountain Bike

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’ (ultimo giorno): espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67 (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

18.00. Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Lio Kuokman, pianoforte: Hélène Grimaud. In programma: Brahms, Stravinsky. Auditorium Rainier III (info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate