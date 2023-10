Sport e beneficenza, un successo il 3° motor show ai giardini di Ventimiglia (Foto)

Un successo il 3° motor show, manifestazione motoristica a scopo benefico andata in scena oggi nel quadrilatero intorno ai giardini Tommaso Reggio di Ventimiglia.

Da piazza del Comune chi voleva ha potuto fare un giro con una vera auto da rally in completa sicurezza facendo, inoltre, beneficenza. I fondi raccolti verranno utilizzati per comprare un defibrillatore pediatrico automatico che verrà installato nei giardini pubblici di Ventimiglia.

Tante persone hanno partecipato o ammirato tra il pubblico l'evento che è stato organizzato dal Team Piegavalvole in collaborazione con il comune di Ventimiglia. "E' stata una bella giornata di sole, di sport e beneficenza alla quale hanno partecipato tante persone, soprattutto bambini che hanno potuto provare l'ebbrezza di salire su un'auto da rally. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della manifestazione" - dicono gli organizzatori - "Ringraziamo il comune di Ventimiglia, il sindaco Di Muro, l'assessore alle Manifestazioni Calcopietro e la polizia locale per tutte le autorizzazioni. Ringraziamo la ditta Gmp di Marco Gangemi, che ci ha fornito i mezzi per spostare tutto il materiale, Masala Costruzioni e gli sponsor Nemo garage, l'Idrocentro di Ventimiglia, la MaFra e Pasta Fresca Morena. Ringraziamo per la presenza tutti i piloti che hanno partecipato gratuitamente per portare la gente, lo speaker Agostino Orsino, il dj, gli steward di Ventimiglia, i cronometristi di Imperia, la Croce Rossa, la Protezione civile di Ventimiglia e di Camporosso. Ci scusiamo con i residenti e la città se abbiamo creato un disagio per la circolazione cittadina".