Pallavolo: terza sconfitta consecutiva per il Grafiche Amadeo nel Campionato Nazionale Maschile di Volley di serie b

E’ un avvio di stagione col freno a mano tirato quello delle Grafiche Amadeo, fermo a quota zero, dopo le prime tre giornate, nella classifica del girone A del Campionato Nazionale Maschile di Serie B di pallavolo.

La compagine giallonera sta pagando a caro prezzo il peso del noviziato e sabato sera, alla sua terza uscita interna consecutiva della stagione, nonostante il consueto caloroso sostegno del proprio pubblico, ha ceduto per 3 a 0 (18-25; 21-25; 17-25), ai torinesi dell’Alto Canavese.

«Sapevamo di andare incontro ad un campionato irto di difficoltà –ammette il presidente del sodalizio sanremese, Giuseppe Privitera– e ieri sera abbiamo avuto la riprova delle complessità che ci attendono da qui alla fine. Abbiamo messo in campo tutte le nostre forze ed abbiamo tentato di strappar punti ad un Alto Canavese, che dispone però di qualità e giocatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento della gara.

In campo, per larghi tratti, abbiamo dato il meglio, abbiamo avuto delle belle rigiocate, attuato alcuni scambi notevoli, siamo anche stati in vantaggio. Ma loro dispongono di giocatori di categoria e nel finale di ogni set, grazie ad alcuni movimenti tattici, hanno sempre finito per avere la meglio. Dal punto di vista del gioco, da parte nostra, si sono visti schemi di categoria superiore, ma per vincere set e fare punti serve ancora qualcosa in più».

Il campionato cadetto non concede tregua alla formazione guidata da Cesare Chiozzone che sabato prossimo (29 ottobre, ore 20,30) ospiterà a villa Citera, a Sanremo, la compagine torinese del Volley Parrella reduce dalla rocambolesca sconfitta interna maturata ieri sera in casa ad opera del Malnate.

Gli altri risultati: Parrella TO – Yaka Malnate VA 2-3; Zephir Mulattieri SP – Saronno 2-3; Mercatò Alba – Ilario Ormezzano BI 3-1; PVLCerealterra Ciriè – NPSG Trading Log SP 3-1. Sant’Anna Tomcar TO – Rossella ETS Caronno (Post.). Ha riposato: R&S Mozzate.

Classifica: Yaka Malnate 8, Rossella ETS Caronno*, Alto Canavese e PVLCerealterra Ciriè 6, Mercatò Alba* e Saronno 5, Parella TO 4, Sant’Anna Tomcar TO**, Ilario Ormezzano BI e Zephir Mulattieri SP 3, NPSG Trading Log SP 2, R&S Mozzate* e Grafiche Amadeo 0. * = Una partita in meno; ** = Due.