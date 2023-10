Calcio, Promozione: prima vittoria in campionato per il Ventimiglia che supera in rimonta il Legino per 2-1

La migliore partita del Ventimiglia fino ad oggi, viene premiata con una vittoria operata in rimonta contro il qualificato Legino ben messo in classifica. I frontalieri, dovevano a tutti i costi rompere questo digiuno di vittorie per cercare al più presto di risollevarsi da una classifica che cominciava ad essere preoccupante. Questo successo casalingo, che arriva dopo 3 pareggi consecutivi fra le mura amiche, dovrebbe consentire alla giovane squadra di mister Massullo di fare morale in vista dei prossimi impegni.



Eppure la gara si metteva subito male per i locali: dopo 5', il Legino passava in vantaggio su calcio di punizione calciato da Semperboni e forse deviato da un difensore in rete. Il Ventimiglia non si scomponeva e al 10' poteva pareggiare quando Rea calciava angolando troppo la traiettoria e il suo tiro si perdeva sul fondo. Dalla parte opposta, è Revello che sprecava da buona posizione mettendo fuori. Al 45', difesa ospite in affanno su un colpo di testa ravvicinato di Latella che veniva deviato in corner. Nella ripresa, il Ventimiglia partiva all'assalto della difesa savonese e all'8' pareggiava i conti con Sparma che risolveva in rete dopo alcune ribattute della sfera. Galvanizzati dal gol, i granata insistevano schiacciando nella loro metacampo gli ospiti che pur con forze fresche in campo, non riuscivano ad arginare gli attacchi locali. Così, si sommavano le occasioni da rete per i frontalieri: al 12' con Latella che metteva fuori, lo stesso giocatore, al 15' scivolava al momento di calciare di fronte al portiere Canciani, poi è Sparma che sprecava al 26' da ottima posizione.



Gli ospiti, s'intravvedevano in attacco su una punizione nella quale azione susseguente, Dorno colpiva al volo mettendo a lato. Gli ultimi 20' della gara, erano tutti di marca ventimigliese: Canciani bloccava sulla linea di porta sull' accorrere di Gambacorta, al 35' i locali invocavano il gol per un tiro di Sparma estratto dalla porta (dentro o fuori) da Semperboni.La rete della vittoria era nell'aria e giungeva nel 1' di recupero grazie a una punizione calciata da Sparma verso Gambacorta che riceveva calciando però sul portiere che respingeva la conclusione ma non la seconda che lo stesso Gambacorta ribadiva in rete regalando la prima vittoria alla sua squadra. Unica nota stonata della giornata, l'infortunio occorso a Ala; cadendo, il giocatore appoggiava malamente la mano destra e a farne le spese era il suo pollice. Un'ambulanza lo portava in ospedale per le radiografie del caso, scongiurando una possibile frattura.



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Xhamo Andrea, Marcarino, Arena, Addiego, Ierace, Ala, Cassini, Gambacorta, Sparma, Rea. Sono subentrati: Latella, Bertone, Xhamo Alessandro. Allenatore: Massullo.



LEGINO: Canciani, Vezzolla, Semperboni, Cappannelli, Latini, Garzoglio, Kertalli, Dorno, Revello, Del Nero, Sadiku. Sono subentrati: Donna, Lanzarotti, Lingua, Macagno, Tobia A. Allenatore: Tobia.



Arbitro: Marco Vitale (Sez. Savona). Assistenti: Davide Ciminelli e Stefano Romero,(Sez. Savona).