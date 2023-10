Calcio a 5 serie C, Airole FC eliminato in Coppa Italia dal Taggia

Inizio di stagione molto negativo per l'Airole FC che, dopo la sconfitta interna per 7-2 contro il Taggia nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di serie C di calcio a 5 della Liguria, ha rimediato un nuovo pesante passivo anche nel match di ritorno a Castellaro conclusosi sul risultato di 8-1 a favore dei giallorossi. Con le maglie in ricordo dell'amico Thomas Manna, recentemente scomparso in un incidente stradale in Francia, i giocatori di coach Christian Biancheri sono scesi in campo a Castellaro ritrovando Filippo Caramello Canzone dal primo minuto ma con le assenze forzate di Maurizio Melini, Massimiliano Santamaria e Davide Trama.

Sfida senza storia già nel primo tempo con il Taggia a siglare sette reti seguite dal gol ospite di Joel Valenti con cui si concludeva la prima frazione. Partita in totale controllo per i padroni di casa nella ripresa con due legni per l'Airole che tentava con Filippo Caramello Canzone una rimonta rivelatasi vana tanto che era poi il Taggia ad incrementare nuovamente il tabellino con l'ottava rete nel finale a chiudere un match a senso unico.

Le viverne della Val Roja escono così dalla competizione e saranno ora attese dall'inizio del campionato di serie C della Liguria, quest'anno a girone unico regionale, che avrà in programma la prima giornata in casa al PalaRoja contro il Bordighera il prossimo 3 novembre e poi due trasferte consecutive in casa dell'Angelo Baiardo, a Genova, e successivamente a Caramagna.