Torna il maltempo sulla Liguria: allerta arancione su centro-ponente e nelle valli interne

Sarà un inizio di settimana all'insegna dei peggioramenti meteo quella che si aprirà domani, lunedì 23 ottobre.

Dalle ore 17 scatterà infatti su gran parte della nostra regione, escluso il settore A di ponente, l'allerta meteorologica per temporali sugli altri settori.In particolare, l'allerta comincerà col livello giallo fino alle 20 sui settori B, C, D ed E.

Dopodiché diventerà arancione su B, D ed E.Dal pomeriggio di domani, infatti, sulla Liguria ed in particolare sul Centro sono attesi temporali forti, organizzati e persistenti previsti in estensione fino a martedì.Il sistema di allerta regionale attende "risposte repentine e impulsive del reticolo idrografico drenante bacini piccoli e medi con conseguenti criticità", col perdurare nella giornata del 24 ottobre che potrebbe portare a "significative risposte idrologiche anche dei bacini grandi che al momento risultano più consistenti sul Levante ligure (zona C) ma che saranno meglio valutate domani".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale:-A: lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa;-B: lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno;-C: lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla;-D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida;-E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.