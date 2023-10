Pallapugno: rinviata a sabato prossimo la finale di ritorno della Serie A tra Imperiese e Cortemilia

La finale di ritorno di Serie A, tra Imperiese e Cortemilia, verrà disputata sabato prossimo a Dolcedo, con fischio di inizio alle 14.30.

La gara è stata rinviata a causa delle condizioni del campo di Dolcedo e non è stato programmabile il recupero domani per ragioni di ordine pubblico (legate a viabilità e sicurezza).

La richiesta di un nuovo rinvio da parte dell'Imperiese, accolta dalla Federazione e dalla Polisportiva Cortemilia, si basa su due circostanze: una pratica, in quanto a oggi (sabato 21 ottobre) il campo non è ancora praticabile come documentato dalle immagini e dai video trasmessi all’Ufficio campionati della Fipap; la seconda per ragioni di ordine pubblico, legate a viabilità e sicurezza, in seguito a un confronto con le autorità preposte.

Il presidente del Cortemilia ha dato, in spirito di collaborazione, consenso a rinviare la gara a sabato prossimo con la condizione che, in caso di ulteriore impraticabilità del campo di Dolcedo, la gara venga disputata su campo di riserva. In merito l'Imperiese ha dato il suo assenso.

Serie A Banca d'Alba - Finale (andata)

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 11-8

Serie A Banca d'Alba - Finale (ritorno)

Sabato 28 ottobre alle 14.30

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Marchisio Nocciole Cortemilia