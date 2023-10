Pallamano, esordio casalingo agrodolce per l’under 17 maschile dell'Abc Bordighera (Foto)

Esordio casalingo agrodolce per l'Abc Bordighera. Sabato scorso al Palabiancheri l’under 17 maschile ha debuttato in casa contro il Crenna, una delle squadre più forti del girone.

"Il match è stato molto combattuto fin dall’inizio con un ottimo avvio dei biancorossi di casa, soprattutto nella fase difensiva per poi continuare sulla stessa falsariga per tutto l’incontro" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Le due squadre sono state sempre in equilibrio o al massimo con tre-quattro reti di scarto e dove, soprattutto, nei minuti finali la maggiore esperienza degli avversari ha vanificato il grande impegno profuso dai ragazzi di mister Tomè che hanno dovuto soccombere per 20 a 19 contro un team che l’anno scorso, nei tre incontri disputati contro i nostri atleti, aveva sempre ottenuto uno scarto superiore ai sei goals".

"A fine partita il coach ha comunque elogiato la prestazione della squadra che ha lottato fino all’ ultimo secondo, denotando una buona tenuta fisica oltre ad un agonismo encomiabile. Il tecnico ha sottolineato come rispetto alla passata stagione, si stia pian piano formando l’attitudine ad un gioco più corale in quanto alcuni elementi hanno notevolmente migliorato le proprie prestazioni, contribuendo così a fornire al collettivo maggiori soluzioni di gioco. Tutto ciò, nonostante la delusione per la sconfitta, porta ad avere un consapevole ottimismo per il prosieguo della stagione" - dice l'Abc Bordighera - "La squadra si sta ora preparando per la trasferta di domenica prossima a San Martino Siccomario contro il Derthona dove i bordigotti cercheranno di ottenere la prima vittoria della stagione appena iniziata".

"Da rimarcare, infine, la presenza di un foltissimo pubblico che ha incitato calorosamente i nostri ragazzi per tutta la durata del match tributando alla fine un lungo applauso ai ragazzi" - conclude l'Abc Bordighera - "Questa manifestazione di entusiasmo ha colpito positivamente tecnici e dirigenti dell’Abc, soddisfatti di vedere nuovamente un numeroso pubblico seguire la pallamano, cosa che fa ben sperare per il futuro".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono: Era Food, Riello, Ir, R Services, Fusetti Giardini, Idrotecnica F. Becagli, Romolo Amarea, Garden Nature Lab, Acconciature Raffaella, Fasol, Osteria Beciagrilli e AlProfilo.