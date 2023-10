Disagi allo Zaccari, i genitori dei ragazzi dell'atletica chiedono aiuto al consigliere regionale Veronica Russo (Foto)

Una delegazione di genitori dei ragazzi dell'Atletica 2000 Bordighera e dell'Atletica Vallecrosia, ieri pomeriggio, ha incontrato il consigliere regionale Veronica Russo per chiederle aiuto nel risolvere alcuni disagi e problematiche, giunti ormai al culmine, riscontrati nella gestione e nell'organizzazione del campo Zaccari a Camporosso.

Tante società sportive, provenienti dai quattro comuni che hanno in gestione il campo Zaccari, usano settimanalmente o giornalmente la struttura sita in via Braie. Sono nati così problemi di convivenza e uso degli spazi tra le diverse discipline sportive che fruiscono contemporaneamente dell'area per i propri allenamenti e gare. Il rischio che temono i genitori è che i ragazzi che praticano atletica possano essere feriti dai ragazzi che praticano nello stesso momento un diverso sport o, viceversa, allora volta ferire gli altri, soprattutto quando si allenano nel lancio del disco e del giavellotto, per la mancanza di spazio.