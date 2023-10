Bajardo: domani una giornata dedicata al bosco con la 'castagnata' e i giochi per bambini

La biblioteca comunale ‘Il Tiglio, Profumo di carta’ e il comune di Bajardo organizzano per domani una giornata dedicata al bosco ed ai suoi frutti più prelibati: le castagne. Sarà questa la domenica dedicata alla castagnata.

Alle 10 si darà il via al mercatino ‘Profumo di carta’ per le strade del paese. Libri nuovi e usati, artigiani, che esporranno e metteranno in vendita le loro creazioni, e coltivatori che con le loro produzioni valorizzano la bellezza e la sostenibilità del nostro territorio. Durante la mattinata si darà inizio ad una nuova esperienza: ‘Le pulci... di montagna’, un simpatico mercatino in cui si potranno trovare oggetti di ogni stile e epoca.

Dalle 15 avrà inizio la castagnata di montagna. Poiché il bosco di Bajardo è ricco di secolari alberi di castagno durante la manifestazione si potrà godere di una bella castagnata collettiva. Accompagnata dal vin brulé e magari dare inizio ad una bella passeggiata nei boschi che circondano il nostro borgo alla ricerca di castagne che quest'anno sono veramente copiose e di discrete dimensioni. Per i bambini saranno presenti i giochi gonfiabili.