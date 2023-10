"Io scrivo", torna il 'Laboratorio online' con Cascone e il Teatro del Banchéro

Torna da novembre a maggio il Laboratorio di scrittura "io scrivo" del Teatro del Banchéro, che con il tema "Le radici invisibili" rende omaggio a Italo Calvino, una delle figure più importanti della letteratura italiana del '900, non solo per il suo valore artistico ma anche per l’importanza che la sua opera riveste nella teoria del romanzo contemporaneo.

Anche quest'anno il Laboratorio di scrittura "io scrivo" sarà diretto da Gianni Cascone, scrittore, regista e drammaturgo di Bologna, uno dei capostipiti della formazione alla scrittura espressiva in Italia, che ha portato la parola scritta al Banchéro nel 2003. Da allora è nato un laboratorio di scrittura espressiva che ha permesso a tantissime persone di scrivere racconti e romanzi.

Durante il Laboratorio, i partecipanti saranno chiamati a ideare e scrivere un romanzo collettivo che sia al contempo un omaggio al grande scrittore e un esempio originale di narrativa del nostro tempo. Per partecipare sono richieste la lettura del romanzo "Se una notte d’inverno un viaggiatore" e l’ideazione, da parte di ciascun iscritto, di un racconto, un abbozzo di storia, che rappresenti a pieno il partecipante e che potremmo chiamare "il racconto importante".

Il laboratorio si svolgerà on line sulla piattaforma zoom. Un incontro di due ore, ogni due settimane, il giovedì, dalle 17.30. Sono previsti 15 incontri, da novembre a maggio-giugno. Il laboratorio partirà con un numero minimo di 8 partecipanti.

Per iscrizioni e per altre informazioni scrivere a teatrodelbanchero@gmail.com o chiamare Marco al +39 393 914 55 84.