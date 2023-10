Volley: serie D femminile, nella prima giornata l'Imperia incontra il Carcare

Esordio sabato 21 ottobre per la rinnovata formazione dell’Imperia Volley. Le bianco nere di Mattia Antola e Mario Ozenda riceveranno alle ore 21 sul parquet di Zona San Lazzaro le valbormidesi dell’Acqua Calizzano Carcare.

Un campionato tutto da scoprire, dove molte sono le formazioni che oltre alla nostra, hanno rinnovato i propri organici. Venti squadre ai nastri di partenza, divise in due gironi: il girone A da Sanremo ad Arenzano e il girone B da Genova a Sarzana. La regular season inizia sabato 21 ottobre per terminare il 23 marzo 2024. A seguire Play off e Play out.