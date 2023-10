Volley: alla Grafiche Amadeo arriva Riccardo Romanatti, terza sfida interna consecutiva in Serie B

Terzo appuntamento della stagione per il Campionato Nazionale Maschile di Pallavolo di Serie B e terza gara interna consecutiva per il Grafiche Amadeo. Il team matuziano, che attende domani sera alle 20,30 nella palestra di villa Citera a Sanremo, la visita dei courgnatesi dell’Alto Canavese, ha concesso ad un paio di avversarie l’inversione di campo e sta quindi affrontando tra le mura amiche la prima fase della sua nuova esperienza tra i cadetti.

«Un vantaggio squisitamente formale –commenta il presidente del team giallonero, Giuseppe Privitera– nelle gare disputate davanti al nostro straordinario pubblico, presente peraltro in maniera massiccia, in occasione delle due prime uscite stagionali, non siamo riusciti a chiudere favorevolmente neppure un set. Ci siamo andati vicini, quello sì, così come non ci siamo mai arresi facilmente agli avversari. E questo lascia spazio ad ottimistiche previsioni in chiave futura. L’avversario di domani sera è di quelli tosti, ma abbiamo l’obbligo di provarci».

Il Grafiche Amadeo è ancora al palo dopo le prime due gare di campionato avendo ceduto di seguito, sempre con lo stesso risultato: 0-3, prima al Rossella ETS Caronno e, sabato scorso, alla Ilario Ormezzano Biella.

A restituire fiducia all’ambiente è la notizia concretizzatasi nelle scorse ore, dell’approdo in giallonero, di Riccardo Romanatti, opposto, classe ’98, giunto alla corte di Cesare Chiozzone dopo ottime prove con le formazioni giovanili del Vittorio Veneto Milano e varie esperienze trascorse a Milano, Gallarate e Saronno. Tecnico di Neurofisiopatologia, musicista e componente di una band, nella vita “civile”, Romanatti ha disputato la sua ultima stagione in Serie B in forza al Volley Mozzate.

«Romanatti è un elemento importante che va a rinforzare ed arricchire il nostro gruppo. Inutile aggiungere che contiamo molto sul suo apporto a cominciare già dalla gara di domani sera». Ha aggiunto il trainer Cesare Chiozzone.

L’Alto Canavese, formazione guidata da Domenico “Mimmo” Specchia, classe ’74, e forte dell’apporto in campo, tra gli altri di “giganti” del calibro di Lorenzo Teja, schiacciatore classe 2001, 1,94 di altezza; Emanuele Bosio, opposto, classe 1997, 1,98 e Riccardo Miraglia, centrale, classe 2000, 1,95; giunge a Sanremo forte dei 3 punti conquistati in occasione della sfida vinta al debutto stagionale, in trasferta, contro gli spezzini dello Zephir Mulattieri. Successo cui ha fatto seguito, sabato scorso, la sconfitta patita a Courgné ad opera del Malnate. Lo 0-3 finale è stato caratterizzato da un set, il secondo, conclusosi col punteggio di 32-34.

Le altre gare della 3a giornata di andata: Parrella TO – Malnate VA; Zephir Mulattieri SP – Saronno; Mercatò Alba – Ilario Ormezzano BI; Sant’Anna Tomcar TO – Rossella ETS Caronno; PVLCerealterra Cirié – Trading Log SP. Riposa: Mozzate.

Classifica: Yaka Malnate e Rossella ETS Caronno 6, Sant’Anna Tomcar TO*, PVLCerealterra Ciriè, Alto Canavese, Saronno e Ilario Ormezzano 3, Mercatò Alba*, Zephir Mulattieri SP e Trading Log SP 2, Grafiche Amadeo e Volley Mozzate 0. *=Una gara in meno.