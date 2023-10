Nuoto: un centinaio di atleti per la prima edizione del Trofeo Città di Sanremo e Taggia

Un successo sui tre campi gara, ma anche sugli spalti naturali delle spiagge di Bussana (col quartier generale fissato al “Sestante”, sede di partenza e arrivo) e di Arma.

Il “1° Trofeo Città di Sanremo e Taggia – 2° Memorial M. Antellini” è riuscito infatti a riportare il grande nuoto di fondo nel comprensorio, proponendo al centinaio di atleti provenienti da tutto il nord Italia tre distanze (3000, 1500 e 800 metri) da nuotare in un percorso a circuito dalla bellezza mozzafiato.

Sulla più “corta”, il successo è andato a Stefano Gentile in 11:00, che ha staccato di poche bracciate Alessandra Biscotti (11:07) e di qualcuna in più Alberto Sassoli (11:58). Ma attenzione al risultato degli alfieri della Sanremo Like Swim – società organizzatrice –, che ha piazzato Leonardo Laura al quarto posto (12:06, a soli otto secondi dal podio), Matteo Rolando al quinto (13:06) e Chiara Ravera al sesto (13:10). Laura e Rolando si sono anche classificati rispettivamente primo e secondo nella categoria a loro dedicata, quella degli “Agonisti – Maschile”; prima anche Ravera nelle “Agoniste – Femminile”.

Anche sulla “media distanza” Stefano Gentile è riuscito a tagliare il traguardo per primo (18:25), in un arrivo al fotofinish con Edoardo Fanchi (18:26) e un’ottima Valentina Caperna (18:36). Primo portacolori della SLS Michele Bottini, tredicesimo, con un lusinghiero 21:51 (che gli vale anche il terzo posto tra gli “Agonisti – Maschile”); di pregio anche la prova di Mauro Malatesta, che ha sfiorato il podio tra i “Master 40”.

Sui 3000, infine, la vittoria se l’è aggiudicata Viola Giraudo della Taurus Nuoto (36:47), che ha staccato il compagno di team Edoardo Fanchi (37:14) e, ancora, Stefano Gentile (37:30). Encomiabili le prove del “padrone di casa” Emiliano Amalberti, trentatreesimo con 1:08:18, e di Gianmarco Fogliarini, argento nella combinata categoria “Master 50”.

La classifica generale combinata, che ha tenuto conto dei risultati e dei tempi delle due gare più dure, ha premiato Edoardo Fanchi, seguito da Stefano Gentile e da Alessandra Biscotti.

Alla manifestazione hanno partecipato anche gli atleti di Special Olympics, dando l’ennesima prova che i limiti esistono solo nella mente e nell’anima di chi è a corto di sogni.

“Sono davvero soddisfatto dell’esito della manifestazione – afferma il presidente della Sanremo Like Swim Sebastiano Bonaccorso – anche perché la minaccia di mare mosso aveva agitato non poco la vigilia. Voglio condividere questo successo con tutti coloro i quali ci hanno permesso di organizzare l’evento, a partire dai comuni patrocinatori di Sanremo e Taggia; grazie anche alla Capitaneria di porto di Sanremo per averci concesso le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della giornata di gara, alla spiaggia Sestante per l’ospitalità, a “Note di sapore”, “+watt” e “Costa Ligure” per i loro prodotti, alla FISA, all’unità cinofila “Lifeguard Ancass”, e alla Croce Verde e al dottor Guadagno, che con il loro operato hanno garantito la sicurezza in acqua e a terra. Imprescindibile anche il lavoro svolto ottimamente dalla Federazione Italiana Cronometristi della sezione di Imperia e, infine, non ultimo, quello di tutti gli allenatori, gli atleti, i genitori, gli amici che ci hanno sostenuto”.