Sanremo: "Vini in Villa" Ormond, sabato il taglio del nastro con oltre 300 etichette presenti

È tutto pronto a Villa Ormond per la prima edizione di “Vini in Villa”, il nuovo format che punta a far diventare Sanremo la Città del Vino. A organizzare l’evento l’azienda di formazione e distribuzione Decantico SRL con il suo fondatore, Marco Gallo, Sommelier, formatore e consulente vini per privati e aziende; al suo fianco CNA, con il patrocinio del Comune di Sanremo. L’inaugurazione è prevista domani, sabato 21 ottobre, alle 16.



Gli appassionati dell’enogastronomia potranno godere della splendida vista di Villa Ormond degustando più di 300 etichette italiane in degustazione, assaggiando i piatti pensati per l’occasione da 5 ristoranti e ascoltando la musica di band acustiche locali.Si inizia Sabato 21 dalle ore 16 a mezzanotte, e si continua domenica 22 anche a pranzo, con l’evento che inizia a mezzogiorno e andrà avanti fino alle 22. A cucinare a Vini in Villa quattro ristoranti eccellenze della provincia di Imperia: Ugatubardu di Taggia, Gànbou di Bordighera, Trattoria del Ponte di Verezzo, #Pinsa di Sanremo e il Food Truck di Vado al Massimo.



Ad allietare le due serate, due band locali: Sabato sarà il turno degli “Enough Project” con Chiara Oliveri, Roby Blasi e Zeno Uras. Domenica invece si esibirà la MH Band con Chiara Palmero, Simone Guerrucci e Stefano Antonelli. "La formula è semplice: all’ingresso sarà possibile acquistare il Welcome Pack con Calice + Sacchetta + 1 gettone con 5 Euro. Dopodiché sarà possibile acquistare 1 gettone con 3 Euro o decidere di acquistare il pacchetto da 11 gettoni con 30 Euro. In ogni caso l’ingresso è libero, e con i gettoni sarà possibile sia degustare i vini (1 gettone = 1 degustazione) sia mangiare (con piatti che vanno dai 2 ai 5 gettoni). L’elenco dei vini, i menù dei ristoranti e le info sull’evento sono disponibili sui canali social dedicati di Vini in Villa" - fanno sapere gli organizzatori.