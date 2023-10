Taggia: dal 2 novembre il servizio ecomobile su tutto il territorio comunale

Dal 2 novembre, a Taggia, sarà operativo l'ecomobile. Si tratta di un mezzo che integrerà il servizio di raccolta differenziata gestito da Amaie Energia e riservato alle utenze domestiche per il ritiro degli ingombranti e piccoli rifiuti elettrici ed elettronici.



L'Ecomobile stazionerà ad Arma di Taggia dalla vecchia stazione, ogni 1° giovedì del mese; a Levà, di fronte al parcheggio lentisco ogni 2° giovedì del mese; a Taggia, in piazza Cavour, ogni 3° giovedì di ogni mese. L’orario di conferimento sarà dalle 14 alle 17.



“Un nuovo servizio settimanale per andare incontro alle esigenze dei cittadini di Taggia, attivato in accordo con l’amministrazione comunale – afferma Andrea Gorlero, Presidente di AMAIE Energia - Uno strumento per contrastare il fenomeno degli abbandoni, purtroppo ancora troppo frequente, decisamente nocivo per l’ambiente e per il decoro urbano. Ricordiamo, inoltre che, per il conferimento da parte di utenze domestiche di rifiuti ingombranti, e rifiuti elettrici ed elettronici, in questo caso senza limiti di quantità e dimensioni, è attiva l’isola ecologica di località Isola Manente (Strada Provinciale S.P. 548) dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 e nei pomeriggi di mercoledì e domenica dalle ore 16 alle 18".



“L’obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente Daniele Festa – è di portare un nuovo servizio al cittadino e ridurre le problematiche riguardanti l’abbandono di sacchetti e ingombranti. Fa parte di un programma progettato dall’ufficio Ambiente in collaborazione con Amaie e condiviso con l’amministrazione, nell’ottica del miglioramento del decoro Urbano, di sensibilizzazione e promozione della raccolta differenziata”.