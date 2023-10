Fuori da coro oggi 18 ottobre, anticipazioni

(Adnkronos) - Va in onda oggi, mercoledì 18 ottobre, un nuovo appuntamento con 'Fuori dal coro', condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro. Un ampio approfondimento verrà dedicato al radicalismo islamico con un viaggio tra Italia, Francia e Belgio. Inoltre, spazio a un’inchiesta sui luoghi in cui ha vissuto l’uomo che lo scorso 16 ottobre ha aperto il fuoco con un kalashnikov uccidendo due cittadini svedesi a Bruxelles.

Nel corso della serata, un’analisi su alcune problematiche che colpiscono il mondo dei giovani tra consumo spropositato di alcolici ed episodi di cyberbullismo con un’intervista a Matteo Plicchi, il padre di Vincent, il giovane bolognese che, a soli 23 anni, si è suicidato dopo essere stato preso di mira sui social.

Infine, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.