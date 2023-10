Rally: iscrizioni aperte alla 12ª edizione della Ronde Valli Imperiesi

Da oggi, iscrizioni aperte alla Ronde Valli Imperiesi, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione ed in calendario il 18 e 19 novembre prossimi ad Imperia con l’organizzazione della Scuderia Imperia Corse. Si potrà aderire alla manifestazione fino all’8 novembre seguendo le indicazioni riportate nell'apposita sezione del portale dell’evento.

Gara di chiusura della stagione rallystica ligure 2023, la 12^ Ronde Valli Imperiesi proporrà alcune novità logistiche. Prima tra tutte lo shakedown, che si svolgerà da Bivio Calderara a Colle San Bartolomeo, un tratto di strada utilizzato in passato da diversi rally e che ha anche ospitato per anni il Campionato Italiano Slalom. Nuove anche le ubicazioni del Parco Assistenza, trasferito a Molo San Lazzaro – Porto Maurizio, del Riordino, che sarà ospitato a Calata Anselmi – Porto Maurizio, e della Direzione Gara, trasferita presso la Piscina comunale “F. Cascione”.

Confermata, ma allungata di qualche metro in partenza, invece, la prova speciale "Guardiabella" (da Aurigo a Caravonica) che sarà percorsa quattro volte per un totale di 43,60 km cronometrati a fronte dei 206 km totali del percorso. Una conferma, inoltre, per l’apprezzata sfilata delle vetture partecipanti prevista sabato 18 novembre, a partire dalle ore 18, per le vie di Imperia partendo dal porto di Oneglia per poi dirigersi verso Porto Maurizio e la sua centrale Via Cascione dove, grazie all’iniziativa dei commercianti e del CIV di Porto Maurizio, verrà offerto un aperitivo con relativo controllo a timbro.

Terminata la parata per le vie cittadine, le auto faranno ritorno a Calata Anselmi per il Riordino notturno. Da qui, il giorno dopo alle ore 06.35, scatterà la ronde che si concluderà alle ore 15.23 nel Piazzale della Capitaneria a Calata Anselmi - Porto Maurizio.

Lo scorso anno, successo di Luca Pedersoli e Anna Tomasi (Citroën DS3 WRC), già vincitori anche dell’edizione 2021. Per ulteriori informazioni si può consultare il portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, oppure inviare una e-mail a scuderiaimperiacorse@gmail.com o seguire i profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.