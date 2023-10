Pallavolo femminile: per il Volley Team Arma Taggia rosa di atlete totalmente rivoluzionata

Con il campionato di serie D regionale alle porte il Volley Team Arma Taggia Corradini Home Solutions si prepara all'inizio del campionato con una rosa di atlete totalmente rivoluzionata rispetto agli ultimi anni.

“Giovanissime atlete dal 2005/2008 provenienti da diverse realtà – spiegano dalla società sportiva -, con nessuna esperienza per la maggior parte di loro, nel campionato regionale. Alla guida il riconfermatissimo coach Luca Ferrari non nuovo a queste imprese, coadiuvato dal secondo Lorenzo Gallina.

Questo progetto triennale molto ambizioso, si basa sul concetto di far fare esperienza a giovani atlete della provincia in campionati di assoluto livello, progetto che purtroppo nessun altra società quest' estate ha voluto sposare con noi, pertanto nonostante le difficoltà si è deciso di affrontare con le sole nostre forze questa scommessa. Ovviamente quest' anno l’obbiettivo è la salvezza per mantenere la categoria, e riproporci il prossimo anno più competitivi e agguerriti.

Ringraziamo sempre il nostro sponsor Corradini Home solutions per la vicinanza e il suo impegno anche quest'anno nel sostenerci”.