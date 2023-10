Pallapugno: sabato prossimo la finale di ritorno del campionato di Serie A, in arrivo tifosi dal Piemonte

Sabato prossimo alle 15, allo sferisterio 'Gandolfo' di Dolcedo, verrà disputata la finale di ritorno del campionato di Serie A di pallapugno.

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese deve recuperare il ko per 11-8 patito a Cortemilia per portare la serie alla 'bella'. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube 'Lo Sferisterio'. Per l'occasione, previsto il grande afflusso di persone,il parcheggio antistante lo sferisterio 'Gandolfo' sarà chiuso ed accessibile soltanto agli autorizzati.

Saranno predisposti parcheggi in zona Borelli, dai quali partiranno bus navetta - messi a disposizione dalla società - che trasporteranno il pubblico all'impianto. Inoltre Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sta organizzando un pullman in partenza dal Piemonte: partenza da Cuneo (Corso Nizza - Fermata davanti ad H&M) alle 10 di sabato ottobre, con tappa intermedia alle 10:30 al parcheggio del casello di Mondovì. Le prenotazioni andranno effettuate entro le 12 di venerdì 20 ottobre.

E' stato ufficializzato inoltre il campo e la data per la 'bella' di Serie C1 che vedrà opporsi Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Pieve di Teco, in un derby del Ponente ligure. La partita verrà disputata allo sferisterio di Andora, in frazione San Bartolomeo, domenica prossimo con fischio d'inizio alle 20:30. Chi vince si prende il titolo.