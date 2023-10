Calcio giovanile: en plein di vittorie per le formazioni dell'Ospedaletti

Fine settimana da incorniciare per le formazioni del settore giovanile dell’Ospedaletti. Tutte le squadre scese in campo hanno ottenuto i tre punti, dalla Juniores di mister Fabio Luccisano all’Under14 allenata da Ferdinando Eulogio, passando per l’Under17 di Marco Anzalone e l’Under16 di Leandro Di Franco. In quest’ultimo match si è distinto Magnani, autore di un poker. Due, invece, le doppiette: Avandro con l’Under17 e Le Rose con l’Under16.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Taggia - Ospedaletti 0-2

Marcatori: Mema, Sartori

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 Santarsiero, 4 Sahi, 5 Dinicola, 6 Cascone, 7 Moglan, 8 Sartori, 9 Raviola, 10 Angeli, 11 Manno

A disposizione: 12 Faissola, 13 Zoccali, 14 Rosato, 15 Consalvo, 16 Kanina, 17 Burdilla

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Quiliano e Valleggia - Ospedaletti 1-5

Marcatori: Lazri, Avandro (2), Tiago, Magnani

Ospedaletti: 1 Faissola, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Monterosso, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 Lazri, 11 Kanina

A disposizione: 12 Kopliku, 13 Turrini, 14 Magnani, 15 Pesce, 16 Mustafa, 17 Annis

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Millesimo 10-1

Marcatori: Magnani (4), Turrini, Micaroni, Quartiere, Vinciguerra, Le Rose (2)

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Quartiere, 7 Ben Mzaker, 8 Turrini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Le Rose

A disposizione: 12 Calipa, 13 Valente, 14 Borella, 15 Vinciguerra

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Polisportiva Vallecrosia Academy - Ospedaletti 1-3

Marcatori: Ligato, Alemanno, Prato

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Scialanca, 3 Cannarozzo, 4 Spaggiani, 5 Guaroani, 6 Rodigari, 7 Rinaldi, 8 Lazri, 9 Perato, 10 Alemanno, 11 Ligato

A disposizione: 12 Vascaminno, 13 Di Martino, 14 Ambesi, 15 Belvisi, 16 Borella, 17 Chiglia

Allenatore: Ferdinando Eulogio